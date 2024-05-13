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Уночі дрони СБУ атакували нафтобазу і електропідстанцію в двох областях Росії

У росіян палало в Липецькій та Бєлгородській областях.

Уночі дрони СБУ атакували нафтобазу і електропідстанцію в двох областях Росії
Уночі дрони атакували Бєлгородську і Липецьку області
Фото: скріншот

Цієї ночі дрони СБУ атакували російські нафтобазу та електропідстанцію в двох областях. Про це повідомили співрозмовники LB.ua.

За даними наших джерел, цієї ночі дрони СБУ атакували нафтобазу "Осколнафтопостачання" біля населеного пункту Старий Оскол (Бєлгородська область) та на липецькій підстанції "Єлецька" потужністю 500 кВ. Там спалахнули пожежі.

Місцеві в пабліках уночі скаржилися на серію гучних вибухів у районі нафтобази в Бєлгородській області. А губернатор Липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції "Єлецька". Ця станція живить тягові підстанції російської залізниці, нафтоперекачувальну станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

"Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться", – зазначило поінформоване джерело.

  • Уночі росіяни повідомили про атаку на підстанцію в Липецькій області.
  • Атаки на російські НПЗ цього травня відбуваються регулярно. В СБУ пояснювали, що російські НПЗ постачають пальне окупантам і загалом підтримують економіку, тож є законними цілями.
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