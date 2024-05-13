Збройні сили України звільнили селище Роботине наприкінці минулого літа. Проте російські окупанти не полишають спроб знов окупувати його, а після взяття Авдіївки вони ще й перекинули сюди підкріплення.

У новому відео проєкту "Український Свідок" бійці 3 бригади оперативного призначення "Спартан" розповіли, що відбувається на запорізькому напрямку та, зокрема, на околицях Роботиного.

"Ми забрали у росіян своє, але тепер вони хочуть це повернути, - розповідає командир 3 батальйону 3 БРоП НГУ “Спартан” Олександр із позивним "Білий". - Вони активізувались після взяття Авдіївки та перекинули сюди підкріплення".

Його побратим, начальник штабу на ім’я Денис із позивним "Грек", додає, що росіяни хотіли забрати Роботине ще до Нового Року: “В них не вийшло і зараз вони намагаються прорвати нашу оборону у будь-який спосіб".

Хлопці розповіли про свої задачі на цьому напрямку. "Задачі можуть змінюватись кожні півгодини, а іноді й за лічені хвилини, — каже командир роти Руслан із позивним "Рус". - Але основна задача - це, звісно, нищити ворога".

Навідник міномету із позивним "Поттер" розповідає, що саме на напрямку Роботиного можна наочно відстежити розвиток російських дронів: “Тут вони вже літають із тепловізорами. Також росіяни почали використовувати на дронах оптоволокно”.

Фото: Український свідок

Але попри постійні штурми та обстріли, росіяни на цьому напрямку активно здаються у полон. "З тих, кого відправляють на штурм, один-два роблять це самостійно, - каже "Грек". - Вони пробують все, щоб прорвати нашу лінію оборони. Але поки це закінчується тим, що вони потрапляють в оточення. Там ми їх дочищаємо та знищуємо. Наскільки ми розуміємо, вони планували забрати Роботине до Нового Року, але в них це не виходить і досі".

Нагадаємо, що російські війська на півдні України збільшили кількість штурмових дій, зокрема, ідеться про Запорізький та Херсонський напрямки