Головне за неділю, 12 травня: удар по Харкову, майже 150 боєзіткнень, вибух у Бєлгороді

Бої на Харківському та Покровському напрямках, 146 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 809-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 146 бойових зіткнень.

Ворог завдав 6 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Харківському напрямку ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Лук’янці, Глибоке, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гранів, Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ Харківської області.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 30 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12 травня – в нашій новині.

"Російська армія продовжує завдавати ударів по Харкову та області, повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше голова ОВА наголосив, що ворог продовжує обстрілювати цивільних людей Харківщини, а також розпочав новий етап наступальних дій на північному напрямку області.

Звинувачення росіян в обстрілі багаповерхівки в Білгороді Силами оборони України не відповідають дійсності. Це, ймовірно, підрив або побутовий вибух, якими Росія маніпулює у власних інтересах. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Будинок у Бєлгороді, схоже, підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності. Цілком схоже на провокацію росії, або інформаційну провокацію з роздування ситуації, для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст", — ідеться у повідомленні Коваленка.

Він зазначає, що ймовірно, це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз намагається розкрутити у власних інтересах як обстріл будинку.

Путін замість Сергія Шойгу призначив міністром оборони Андрія Білоусова. Натомість ексочільник міноборони РФ зайняв місце секретаря ради безпеки замість Миколи Патрушева.

Про це йдеться у повідомленні ради федерації РФ.

Деталі – в новині.

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