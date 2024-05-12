ЦПД: вибух багатоповерхівки у Білгороді, ймовірно, провокація РФ

Звинувачення росіян в обстрілі багаповерхівки в Білгороді Силами оборони України не відповідають дійсності. Це, ймовірно, підрив або побутовий вибух, якими Росія маніпулює у власних інтересах.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Будинок у Бєлгороді схоже підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності. Цілком схоже на провокацію росії, або інформаційну провокацію з роздування ситуації, для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст", — ідеться у повідомленні Коваленка.

Він зазначає, що ймовірно, це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз намагається розкрутити у власних інтересах як обстріл будинку.