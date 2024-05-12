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ЦПД: вибух багатоповерхівки у Білгороді, ймовірно, провокація РФ

Звинувачення росіян в обстрілі багатоповерхівки Силами оборони не відповідають дійсності.

ЦПД: вибух багатоповерхівки у Білгороді, ймовірно, провокація РФ
вибух у Білгороді
Фото: ASTRA

Звинувачення росіян в обстрілі багаповерхівки в Білгороді Силами оборони України не відповідають дійсності. Це, ймовірно, підрив або побутовий вибух, якими Росія маніпулює у власних інтересах.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Будинок у Бєлгороді схоже підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності. Цілком схоже на провокацію росії, або інформаційну провокацію з роздування ситуації, для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст", — ідеться у повідомленні Коваленка.

Він зазначає, що ймовірно, це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз намагається розкрутити у власних інтересах як обстріл будинку.

  • У неділю 12 травня в російському Білгороді пролунали вибухи, у мережі повідомили, що обвалився під’їзд багатоповерхівки. Відомо, що під завалами можуть бути люди, причина руйнування невідома.
  • Вже традиційно, російська влада звинуватила Україну в обстрілі, мовляв,  начебто "в будинок влучив снаряд»". "Радіо Свобода" написали, що Головний слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу щодо "терористичного акту" у Білгороді. 
  • У Міноборони РФ заявили, що нібито "житловий будинок пошкоджено уламком однієї зі збитих ракет "Точка-У".
  • У місцевих Telegram-каналах пишуть, що на будинок впала російська керована авіабомба.
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