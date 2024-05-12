Понад 4 тисячі цивільних евакуювали з населених пунктів Харківщини, де активізувалися бойові дії

З початку російського насупу з прикордонних населених пунктів евакуювали 4073 людей.

Триває евакуація населення з територій Харківської області, де ворог активізував бойові дії. За понад дві доби вдалося евакуювати понад 4000 тисяч жителів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Триває евакуація населення з територій, де ворог активізував бойові дії. За понад дві доби силами ОВА, місцевих адміністрацій, Координаційного гуманітарного центру та волонтерів, поліції, ДСНС евакуювали понад 4000 тисяч жителів з населених пунктів, де є загроза для життя й здоров‘я цивільних", — повідомив Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов

Людей вивозять з населених пунктів, де є загроза для життя й здоров‘я цивільних.

Фото: Олег Синєгубов

За словами очільника ОВА, усім евакуйованим надається супровід згідно з розробленою ще в 2022 році дорожньою картою. Зокрема, розгорнули ще майже 900 місць для евакуйованих і при потребі цю цифру збільшать. Окрім того, є домовленості з "Укрзалізницею", що у разі збільшення темпів евакуації будуть додаткові потяги за окремими напрямками.

Фото: Олег Синєгубов

Синєгубов додає, що на напрямку Старий Салтів проблем з евакуацією та переміщенням цивільного населення немає.