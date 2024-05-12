Ворог продовжує бити по Вовчанську на Харківщині, за добу — двоє загиблих та п'ятеро поранених

Російська армія продовжує терор прикордоння Харківської області. За добу ворог вбив мирних жителів Вовчанська, ще п'ятеро отримали поранення. Ударів по м. Харкову не зафіксовано.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 27 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські Хутори.
Уранці 12 травня внаслідок ворожого обстрілу у м. Вовчанськ загинула 73-річна жінка. О 01:00 внаслідок обстрілу поранено 38-річного чоловіка.
11 травня внаслідок серії масованих обстрілів Вовчанська з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення четверо чоловіків від 39 до 64 років та 83-річна жінка. Загинув 51-річний чоловік.
Уночі ворог атакував смт Вільча Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено корпус геріатричного пансіонату.
У с. Глибоке Харківського району внаслідок артобстрілу загинув чоловік 63 років.
У с. Веселе Лозівського району внаслідок детонації боєприпасу травмовано 37-річного чоловіка.
Наразі 1377 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2097 з Харківського, 29 з Богодухівського та 570 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйовано 4073 людей.
- Унаслідок безперервних авіабомбових та артилерійських ворожих обстрілів по населеним пунктам Вовчанської громади Харківської області на околиці села Бугаївка зайнялась суха хвойна підстилка. Пожежа розповсюдилась на площу близько 5 га.
- Вовчанська громада Харківщини перебуває під посиленими російськими обстрілами. Ворог випустив понад 20 керованих авіабомб по місту та навколишніх населених пунктах. Також окупанти використовують реактивні системи залпового вогню, артилерію і безпілотники.