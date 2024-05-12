Окупанти 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини

Російські війська уночі та вранці 10 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Ворог обстрілював область з мінометів, РСЗВ та артилерії. Найбільше постраждала Хотінська громада — 28 вибухів.
"Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Есманська громади", — ідеться у повідомленні.
- Протягом минулого дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи.