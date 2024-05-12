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Окупанти 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини

Зафіксовано 56 вибухів.

Окупанти 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини
Росіяни атакували КАБами село на Сумщині
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Російські війська уночі та вранці 10 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Ворог обстрілював область з мінометів, РСЗВ та артилерії. Найбільше постраждала Хотінська громада — 28 вибухів.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Есманська громади", — ідеться у повідомленні.

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