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Безпілотники ГУР уразили три великі об’єкти на території Росії, — ЗМІ

Завдяки успішній спецоперації ГУР уражено металургійні та нафтові об’єкти.

Безпілотники ГУР уразили три великі об’єкти на території Росії, — ЗМІ
НПЗ Лукойлу у Волгограді після атаки безпілотника.
Фото: neftegaz.ru

Головне управління розвідки України провело успішну спецоперацію на території РФ. Внаслідок атаки уражено металургійні та нафтові об’єкти, повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела у відомстві.

Співрозмовник поінформував, що українськими безпілотниками завдано ударів по трьох об’єктах в РФ, зокрема по Волгоградському нафтопереробному заводу.

Також уражено нафтобазу "Калуганефтепродукт" у місті Людиново Калузької області.

Українські спецслужби вкотре завдали ударів по Новолипецькому металургійному комбінату, який, за деякими даними, є одним з найбільших підприємств чорної металургії в РФ.

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