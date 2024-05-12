Безпілотники ГУР уразили три великі об’єкти на території Росії, — ЗМІ

Головне управління розвідки України провело успішну спецоперацію на території РФ. Внаслідок атаки уражено металургійні та нафтові об’єкти, повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела у відомстві.
Співрозмовник поінформував, що українськими безпілотниками завдано ударів по трьох об’єктах в РФ, зокрема по Волгоградському нафтопереробному заводу.
Також уражено нафтобазу "Калуганефтепродукт" у місті Людиново Калузької області.
Українські спецслужби вкотре завдали ударів по Новолипецькому металургійному комбінату, який, за деякими даними, є одним з найбільших підприємств чорної металургії в РФ.
- Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю 12 травня безпілотник атакував Волгоградський нафтопереробний завод. Там виникла пожежа.
- Напередодні, у ніч на 11 травня безпілтники ГУР також атакували Волгоградський нафтопереробний завод. Унаслідок чого пошкоджень зазнали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6. Крім того, пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого було відключено сім холодильників.