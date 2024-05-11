Минулої ночі дрони ГУР атакували Волгоградський НПЗ компанії “Лукойл”, – ЗМІ

На заводі зазнали пошкоджень, серед іншого, установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6.

Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони в ніч на 11 травня атакували Волгоградський нафтопереробний завод, повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела у відомстві.

Зокрема, як повідомило джерело, о 03:45 безпілотник ГУР завдав удару по Волгоградському НПЗ, який належить ПАТ «Лукойл- Волгограднафтопереробка».

На заводі зазнали пошкоджень установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6. Крім того, пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого було відключено сім холодильників. Пошкоджень також зазнала димова труба печі П-1.

ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» - найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність заводу становить 14,8 млн т. З 1993 року є 100% дочірньою організацією ПАТ «Лукойл».

Також нагадаємо, раніше джерела LB.ua повідомили, що удар по НПЗ в Башкирії 9 травня був спецоперацією СБУ і встановив рекорд дальності у 1500 км. “Газпром нафтохім Салават” є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії.