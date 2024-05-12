Росія залучає африканських найманців до бойових дій на Харківщині, – "Атеш"

Агенти руху "Атеш" повідомляють, що Росія задіює африканський корпус у наступі на Харківську область, які зазнають величезних втрат.
Про це партизанський рух інформує у Telegram.
Партизани зазначають, що найманці не були готові до такої війни. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів.
Також, "Атеш" повідомляє, що в Харківській області є й найманці, які вже воювали в Малі та Лівії.
"Росія вербує і залучає найманців із бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати. Усі країни світу повинні подумати, чи варто взаємодіяти з такою країною", — зазначають у партизанському русі.
Також, в "Атеш" зазначили, що для вигляду "масованості" на полі бою на тлі великих втрат, Кремль залучає строковиків з Білгородської області.
- Росія вже неоднноразово використовувала іноземних найманців на війні в Україні. Зокрема, Кремль збільшив залучення до окупаційних військ громадян із південних країн з поганою економічної ситуацією. Це країни Африки, Непал, Індія, Куба, Сербія та інші балканські країни.
- Активний рекрутинг іноземців пов'язаний з тим, що РФ стає все складніше мобілізувати власних громадян.
- Найбільша кількість найманців – з Непалу, їхня кількість оцінюють у 15 000. Деякі країни, як Куба, зацікавлені в участі громадян у війні. Індія і Непал проти рекрутингу.
- У лютому цього року йшлося про близько 15 000 громадян Непалу, які воюють в Україні на боці російської армії.