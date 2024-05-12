Росія залучає африканських найманців до бойових дій на Харківщині, – "Атеш"

Агенти руху "Атеш" повідомляють, що Росія задіює африканський корпус у наступі на Харківську область, які зазнають величезних втрат.

Про це партизанський рух інформує у Telegram.

Партизани зазначають, що найманці не були готові до такої війни. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів.

Також, "Атеш" повідомляє, що в Харківській області є й найманці, які вже воювали в Малі та Лівії.

"Росія вербує і залучає найманців із бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати. Усі країни світу повинні подумати, чи варто взаємодіяти з такою країною", — зазначають у партизанському русі.

Також, в "Атеш" зазначили, що для вигляду "масованості" на полі бою на тлі великих втрат, Кремль залучає строковиків з Білгородської області.