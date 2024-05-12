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Путін замінив на посту міністра оборони Шойгу

Замість Шойгу російський правитель призначив Андрія Білоусова.

Путін замінив на посту міністра оборони Шойгу
Ілюстратвине фото: міністр оборони Росії Сергій Шойгу
Фото: EPA/UPG

Володимир Путін замінив міністра оборони РФ і замість Сергія Шойгу призначив на пост Андрія Білоусова. Натомість ексочільник міноборони РФ зайняв місце секретаря ради безпеки замість Миколи Патрушева. 

Про це йдеться у повідомленні ради федерації РФ.

До ради федерації надійшли запропоновані президентом Росії Путіним кандидатури на посади керівників ряду федеральних міністерств і відомств. Зокрема, це стосується і міноборони. 

Міністром оборони Путін призначив Білоусова Андрія Ремовича, який був першим заступником голови уряду РФ з 21 січня 2020 року, того ж року виконував обов'язки голови уряду. 

Згодом у росзмі уточнили, що Патрушева російський правитель звільнив "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

  • У квітні цього року  заступника Шойгу, Тімура Іванова, затримали за підозрою в отриманні хабаря. 
  • Згодом деякі росзмі повідомили, що справжньою причиною кримінального переслідування заступника міністра оборони Росії Тімура Іванова є не корупція, а державна зрада.
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