Путін замінив на посту міністра оборони Шойгу

Володимир Путін замінив міністра оборони РФ і замість Сергія Шойгу призначив на пост Андрія Білоусова. Натомість ексочільник міноборони РФ зайняв місце секретаря ради безпеки замість Миколи Патрушева.
Про це йдеться у повідомленні ради федерації РФ.
До ради федерації надійшли запропоновані президентом Росії Путіним кандидатури на посади керівників ряду федеральних міністерств і відомств. Зокрема, це стосується і міноборони.
Міністром оборони Путін призначив Білоусова Андрія Ремовича, який був першим заступником голови уряду РФ з 21 січня 2020 року, того ж року виконував обов'язки голови уряду.
Згодом у росзмі уточнили, що Патрушева російський правитель звільнив "у зв'язку з переходом на іншу роботу".
- У квітні цього року заступника Шойгу, Тімура Іванова, затримали за підозрою в отриманні хабаря.
- Згодом деякі росзмі повідомили, що справжньою причиною кримінального переслідування заступника міністра оборони Росії Тімура Іванова є не корупція, а державна зрада.