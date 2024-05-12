Путін замінив на посту міністра оборони Шойгу

Володимир Путін замінив міністра оборони РФ і замість Сергія Шойгу призначив на пост Андрія Білоусова. Натомість ексочільник міноборони РФ зайняв місце секретаря ради безпеки замість Миколи Патрушева.

Про це йдеться у повідомленні ради федерації РФ.

До ради федерації надійшли запропоновані президентом Росії Путіним кандидатури на посади керівників ряду федеральних міністерств і відомств. Зокрема, це стосується і міноборони.

Міністром оборони Путін призначив Білоусова Андрія Ремовича, який був першим заступником голови уряду РФ з 21 січня 2020 року, того ж року виконував обов'язки голови уряду.

Згодом у росзмі уточнили, що Патрушева російський правитель звільнив "у зв'язку з переходом на іншу роботу".