Голова МЗС Тайваню: Демократії світу на чолі зі США мають продовжити військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні

Міністр закордонних справ Тайаню Джозеф Ву наголосив, що західні демократії повинні допомогти Україні заради безпеки Європи, заради безпеки Азії і заради зміцнення самих себе у протистоянні коаліції авторитарних режимів Росії та Китаю.

Про це він написав у колонці в американському часописі Foreign Affairs, передає "Голос Америки".

Ву зробив такі висновки це на тлі нещодавнього оголошення про надання Україні та Тайваню рекордного пакета військової та економічної допомоги, а також загострення ситуації на фронті в Україні.

"Помиляються ті, хто мріє про повернення до світу, що існував перед російським вторгненням – світ, у якому очікувалося, що Росія та Китай будуть «відповідальними зацікавленими сторонами в міжнародному порядку, заснованому на правилах. З’явився дедалі суперечливіший світ, уражений авторитарною агресією, найнебезпечнішим прикладом якої є безмежне партнерство між Китаєм і Росією, за допомогою якого дві країни підтримують репресивні, експансіоністські плани одна одної", - зазначив Ву.

Аби протистояти цій небезпеці, демократії повинні згуртуватися на допомогу Україні.

"Демократії світу на чолі зі Сполученими Штатами мають продовжити військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні. Мета цієї підтримки виходить за рамки повернення до передвоєнного статусу-кво на європейському континенті. Допомагаючи Україні, демократії можуть збільшити свою відносну силу проти китайсько-російської коаліції", – пише Ву у своїй статті.

Він також зазначив, що Тайвань вітає нещодавнє рішення Конгресу США щодо продовження американської військової підтримки України.

Міністр також зазначив, що наслідки нападу Китаю на Тайвань були б ще більш руйнівними для світу, ніж наслідки нападу Росії на Україну. Він посилається на підрахунки Bloomberg Economics, який підрахував, що китайське вторгнення на Тайвань обійдеться світовій економіці приблизно в 10 трильйонів доларів США, тобто майже 10% світового ВВП. А це – більше, ніж, наслідки війни в Україні, пандемії COVID-19 і світової фінансової кризи 2008–9 років.

Ву наголошує, що Тайвань навчився на українському прикладі, що допомагають захищатися тому, хто також робить багато для забезпечення своєї безпеки.

"Це був перший і найважливіший урок, який Тайвань засвоїв із захисту України від Росії; оскільки українці були готові боротися за свою демократію, решта світу була готова допомогти", – сказав Ву, додавши, що його країна збільшила витрати на оборону і тепер витрачає на цю мету близько19 мільярдів доларів, або 2,5% ВВП.

"Продовжуючи підтримувати Україну в її боротьбі за виживання перед обличчям російської агресії, демократії світу продемонстрували саме ту рішучість і моральну ясність, яких також потребує від них Тайвань, – переконаний Ву. – Ми не можемо допустити, щоб у цьому столітті зародився світовий порядок, у якому авторитарні влади можуть викорінити справедливість і свободу".

Він вважає, що у найближчі роки доля Тайваню, як і України, стане "вирішальним випробуванням, яке світові демократії не повинні провалити".

Раніше також повідомлялося, що МЗС Тайваню планує позиватися з депутаткою місцевого парламенту за розголошення секретних деталей меморандуму з чеською неурядовою організацією щодо допомоги Україні.