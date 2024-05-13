У Литву не пропустили з Білорусі вагон поїзда з рашистською свастикою, який прямував до Калінінграда
У Литву не пропустили з Білорусі вагон поїзда з рашистською свастикою, який прямував до Калінінграда
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
ГоловнаСвіт

Соціалісти іспанського прем’єра Санчеса перемогли на виборах у Каталонії

Якщо cоціалісти сформують коаліцію, то вперше за понад 10 років Каталонією керуватиме несепаратистська партія.

Соціалісти іспанського прем’єра Санчеса перемогли на виборах у Каталонії
Фото: EPA/UPG

Соціалістична партія прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса перемогла на місцевих виборах у Каталонії, посилюючи його позицію щодо наміру вести переговори з сепаратистським рухом у багатому північно-східному регіоні країни.

Про це пише Bloomberg.

Регіональний кандидат від соціалістів Сальвадор Ілла набрав близько 28% голосів, або 42 місця ‒ менше за 68, необхідних для абсолютної більшості. Якщо йому вдасться сформувати коаліцію, що буде складно, це буде першим випадком за понад 10 років, коли Каталонією керуватиме несепаратистська партія.

“Це вперше Соціалістична партія виграла вибори як за кількістю голосів, так і за кількістю місць”, ‒ сказав Ілла журналістам.

Якщо соціалісти не зможуть сформувати правлячий альянс, то можуть призначити нові вибори.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Партія “Junts” лідера сепаратистів, втікача Карлеса Пучдемона отримала близько 22%, або 35 місць, ставши найбільшою сепаратистською партією в регіоні. Її партія-конкурент ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), яка нині очолює уряд меншості в Каталонії та яку очолює Пере Арагонес, отримала 14%, опустившись до 20 місць.

Перемога Ілли є схваленням стратегії Санчеса в Каталонії, спрямованої на придушення просепаратистського тиску, пропонуючи поступки, включно з амністією, для тих, хто причетний до незаконного референдуму про незалежність у 2017 році. Пучдемон, який з того часу живе у самовільному вигнанні у Бельгії, стане найвідомішим бенефіціаром амністії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies