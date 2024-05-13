Соціалісти іспанського прем’єра Санчеса перемогли на виборах у Каталонії

Якщо cоціалісти сформують коаліцію, то вперше за понад 10 років Каталонією керуватиме несепаратистська партія.

Соціалістична партія прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса перемогла на місцевих виборах у Каталонії, посилюючи його позицію щодо наміру вести переговори з сепаратистським рухом у багатому північно-східному регіоні країни.

Про це пише Bloomberg.

Регіональний кандидат від соціалістів Сальвадор Ілла набрав близько 28% голосів, або 42 місця ‒ менше за 68, необхідних для абсолютної більшості. Якщо йому вдасться сформувати коаліцію, що буде складно, це буде першим випадком за понад 10 років, коли Каталонією керуватиме несепаратистська партія.

“Це вперше Соціалістична партія виграла вибори як за кількістю голосів, так і за кількістю місць”, ‒ сказав Ілла журналістам.

Якщо соціалісти не зможуть сформувати правлячий альянс, то можуть призначити нові вибори.

Партія “Junts” лідера сепаратистів, втікача Карлеса Пучдемона отримала близько 22%, або 35 місць, ставши найбільшою сепаратистською партією в регіоні. Її партія-конкурент ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), яка нині очолює уряд меншості в Каталонії та яку очолює Пере Арагонес, отримала 14%, опустившись до 20 місць.

Перемога Ілли є схваленням стратегії Санчеса в Каталонії, спрямованої на придушення просепаратистського тиску, пропонуючи поступки, включно з амністією, для тих, хто причетний до незаконного референдуму про незалежність у 2017 році. Пучдемон, який з того часу живе у самовільному вигнанні у Бельгії, стане найвідомішим бенефіціаром амністії.