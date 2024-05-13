Ізраїльські війська посилили атаки на табір у Джабалії та у Рафаху, ‒ Reuters

Ізраїльські танки сьогодні під прикриттям сильного вогню з повітря та землі просунулися далі в Джабалію на півночі Смуги Гази. Танки та війська ЦАХАЛу також перетнули ключову магістраль на околиці південного міста Рафах.
Про це пише Reuters з посиланням на жителів та медіа бойовиків ХАМАСу.
У Джабалії танки намагалися просунутися до центру табору, найбільшого з восьми історичних таборів для біженців Гази. За словами мешканців, танкові снаряди вдарили по центру табору, а повітряні удари знищили скупчення будинків.
Є інформація про загибель кількох людей, ще кілька отримали поранення внаслідок серії авіаударів по табору протягом ночі. Медики не змогли відправити бригади в деякі з бомбардованих районів через інтенсивність ізраїльського бомбардування.
У Рафаху, поблизу кордону з Єгиптом, Ізраїль посилив повітряні та наземні бомбардування східних районів міста. Після авіаудару по будинку у районі Бразіль загинули люди. За інформацією мешканців, ізраїльські танки перекрили дорогу Салахуддін, яка розділяє східну частину міста навпіл. Також танки ЦАХАЛу були помічені в південно-східному районі Рафаха.
Озброєне крило ХАМАС заявило, що його бійці вели перестрілки з ізраїльськими силами на одній із вулиць на схід від Рафаху, а також на схід від Джабалії.
В Ізраїлі військові кілька разів вмикали сирени в районах поблизу Гази, попереджаючи про можливі транскордонні палестинські ракетні та/або мінометні запуски.
- Президент США Джо Байден заявив, що у разі, коли ХАМАС звільнить решту ізраїльських заручників, перемир'я буде "вже завтра".
- Раніше стало відомо, що Сполучені Штати, намагаючись запобігти наземній операції ізраїльської армії в Рафах, пропонує Ізраїлю конфіденційні розвіддані, які допоможуть визначити місцеперебування лідерів ХАМАСу і знайти приховані тунелі угруповання.
- За даними міністерства охорони здоров'я Гази, яким керують бойовики і які не можливо перевірити, кількість загиблих під час військової операції Ізраїлю в Газі перевищила щонайменше 35 тисяч палестинців. Бомбардування спустошило прибережний анклав і спричинило глибоку гуманітарну кризу.
- Війна була спровокована нападом ХАМАСу на південь Ізраїлю торік 7 жовтня, під час якого, згідно з ізраїльськими підрахунками, вбили майже 1200 людей і понад 250 осіб стали заручниками ХАМАСу. Ізраїль каже, що 620 солдатів загинули у боях.