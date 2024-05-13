Польща витратить $400 млн, аби зробити бар'єр на кордоні з Білоруссю "непрохідним"​

Польща витратить майже $400 млн, щоб зробити бар'єр на кордоні з Білоруссю "непрохідним".

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик у неділю в ефірі телеканалу TVN24, передає "Інтерфакс-Україна".

"На всій протяжності бар'єру... буде реалізовано укріплення, розроблене Сілезьким технологічним інститутом і нашими інженерами, щоб зробити бар'єр непрохідним", - сказав він.

Томчик зазначив, що конструкція, зведена попереднім урядом, "багато в чому - тимчасове рішення", яке можуть долати нелегальні мігранти з території Білорусі.

"Цей бар'єр має бути ефективним, і це те, що сьогодні робить польська держава, і ми виділимо для цього величезні кошти", - зазначив він.

Модернізація, за словами речника, "обійдеться приблизно в 1,5 млрд злотих (приблизно $374 млн), і саме стільки має бути спрямовано, щоб цей бар'єр дійсно працював.

Перед цим, 11 травня, прем'єр Польщі анонсував укріплення східного кордону через "прогресуючу гібридну війну". Таку заяву він зробив після того, як польські прикордонники були змушені гасити полум'я, яке охопило прикордонний знак на кордоні з Білоруссю. Його підпалили мігранти

У квітні прикордонслужба Польщі відбила спробу нелегального перетину кордону, який мала намір зробити група чисельністю понад 220 осіб. Вони прямували з Білорусі. А в березні на польсько-білоруському кордоні зафіксували рекорд нелегалів - за добу до ЄС намагалися незаконно потрапити 133 людини.