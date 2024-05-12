Під час інавгурації президентки Північної Македонії посолка Греції покинула залу в знак протесту

Новообрана президентка під час інавгурації назвала країну Македонією, а не конституційною назвою Північна Македонія, чим спричинила дипломатичний конфлікт.

Посолка Греції Софія Філіппіду на знак протесту покинула інавгурацію новообраної президентки Північної Македонії Гордани Сіляновської-Давкової, оскільки та під час присяги назвала свою країною Македонією.

Про це пише Politico.

Як згодом прокоментували ситуацію у МЗС Греції, слова нової президентки порушили умови міжнародної Преспанської угоди 2018 року між Афінами та Скоп’є та поставили під загрозу як двосторонні відносини, так і перспективи Північної Македонії приєднатися до Європейського Союзу.

Відповідно до Преспанської угоди було змінено назву країни та конституцію, що дозволило Північній Македонії приєднатися до НАТО у 2020 році та розпочати процес вступу до ЄС.

Також подію прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Для того, щоб Північна Македонія продовжувала свій успішний шлях до вступу до ЄС, надзвичайно важливо, щоб країна продовжувала йти шляхом реформ і повної поваги до зобов’язуючих угод, включаючи Преспанську угоду», – написала вона у соцмережі Х (Twitter).

For North Macedonia to continue its successful path on EU accession it is paramount that the country continues on the path of reforms and full respect for its binding agreements, including the Prespa Agreement. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 12, 2024

Спір між Грецією і колишньою югославською республікою щодо назви тривав із 1991 року, коли балканська країна проголосила незалежність і взяла собі назву Республіка Македонія. Афіни вважали, що назва «Македонія» може спричинити територіальні претензії щодо однойменного грецького регіону, який межує з колишньою югославською республікою, тому греки наполягали на зміні назви країни-сусіда.