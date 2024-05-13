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Естонія передасть Україні засоби для підсилення кіберпростору

Естонські представники високо відзначили українських IT-спеціалістів.

Естонія передасть Україні засоби для підсилення кіберпростору
Фото: Міноборони

Естонія, у рамках роботи ІТ-коаліції, передасть Україні засоби для підсилення кіберпростору, – повідомляє пресслужба Міноборони.

"Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко зустрілась із заступником командувача Кіберкомандування Сил оборони Естонії Міхкелем Тікком та керівницею департаменту кіберполітики і координаторкою ІТ коаліції з боку Міністерства оборони Естонії Лаурою Оолуп у Києві. Сторони обговорили подальшу співпрацю щодо впровадження проєктів в межах коаліцій", – ідеться в повідомленні.

Черногоренко зазначила, що Естонія є стратегічним партнером для України і "завдяки спільній роботі Україна значно посилює можливості кіберфахівців". 

У межах візиту естонська делегація провела низку зустрічей з кіберфахівцями Міністерства оборони України та Збройних сил України. Партнери окремо відзначили професійність українських фахівців та підтвердили готовність і надалі надавати експертну допомогу з питань кібербезпеки.Своєю чергою керівниця департаменту кіберполітики Міністерства оборони Естонії Лаура Оолуп відзначила високий рівень українських фахівців. 

"Рівень технологічної експертизи України вражаюче високий, особливо завдяки набутому досвіду в ході повномасштабної війни проти Росії. Окрім кінетичних загроз, російська агресія охоплює також і кіберпростір. Ми готові колективно підтримати Україну необхідними засобами для отримання переваги на полі бою та обміну досвідом в межах нашого стратегічного партнерства",  – зазначила Оолуп.

  • ІТ-коаліція ‒ це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (“формат Рамштайн”) під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
  • У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Внески у розмірі понад 23 млн євро ще очікуються.
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