У Німеччині вищий суд визнав ультраправу партію AfD екстремістською. Розвідці дозволили стежити за нею

Внутрішня розвідка Німеччини може продовжувати стежити за ультраправою партією “Альтернатива для Німеччини” (AfD) через підозри у її причетності до екстремістської діяльності, яка потенційно загрожує демократії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на рішення суду Вищого адміністративного суду федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія у Мюнстері.

AfD оскаржила рішення Федеральної служби захисту конституції Німеччини (BfV), яким партію, а також її молодіжну організацію та нині розпущену радикальну групу “Крило”, кваліфікували як підозрюваних у екстремістських справах.

Судді підтримали точку зору суду нижчої інстанції в Кельні про те, що було достатньо доказів антиконституційної діяльності, щоб вимагати посиленого моніторингу. Суд “переконаний, що є достатні фактичні докази того, що AfD здійснює дії, спрямовані проти людської гідності певних груп людей і проти принципу демократії”.

Визнання екстремістським означає, що владі дозволено прослуховувати телефони або використовувати інформаторів для спостереження за потенційною протиправною діяльністю партії.

Хоча суд не дозволив AfD подати апеляцію, партія заявила, що оскаржить рішення у Федеральному адміністративному суді в Лейпцигу.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що рішення демонструє, що Німеччина має “стійку демократію” і що держава захищає її “від загроз зсередини”.

AfD залишається другою за впливом політичною силою в найбільшій економіці Європи після консервативного блоку ХДС/ХСС, хоча підтримка партії знизилася напередодні виборів до Європейського парламенту у червні через низку суперечок. Політична сила лідирує в опитуваннях на трьох регіональних виборах, які мають відбутися у вересні на сході, де AfD має сильні позиції. Але ультраправі навряд чи потраплять до місцевого уряду, оскільки всі інші партії дали зрозуміти, що не приєднаються до неї в коаліцію.

За словами міністерки внутрішніх справ Ненсі Фейзер, рішення в понеділок підтверджує, що національне розвідувальне агентство має “чіткий юридичний мандат вживати заходів проти екстремізму та захищати нашу демократію”.