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Поблизу Парижа напали на тюремну машину із в'язнем. Він втік, загинули двоє наглядачів

Ще троє людей поранені. 

Поблизу Парижа напали на тюремну машину із в'язнем. Він втік, загинули двоє наглядачів
У Франції атакували машину з ув'язненим
Фото: The Telegraph

Поблизу Парижа невідомі напали на машину з ув'язненим, застрелили двох тюремних наглядачів і ще трьох поранили. Злочинець, якого перевозили, втік, пише The Telegraph.

Напад на автомобіль стався близько 11:00 на площі Інкварвіль в департаменті Ер, повідомили французькі репортери з посиланням на джерела в поліції. Атаку офіційно підтвердили в Мін'юсті.

"На тюремний конвой напали в Ері. Двоє наших тюремників загинули, троє важко поранені", – написав у X міністр юстиції Ерк Дюпон-Моретті.

Для затримання злочинців мобілізували близько 200 жандармів. BFMTV повідомило, що злочинцю-втікачу близько 30 років, його перевозили у зв'язку з викликом слідчого судді по справі про замах на убивство. Напад на машину провели на зворотній дорозі. 

Цей чоловік мав вирок у 18 місяців позбавлення волі за пограбування при обтяжуючих обставинах, зокрема крадіжки в супермаркетах і магазинах у передмісті Евре в період з серпня по жовтень 2019 року. Підозрюваному також висунули звинувачення в Марселі за навмисне вбивство мешканця Дре 17 червня 2022 в Обані у зв’язку з торгівлею наркотиками.

Для виявлення нападників і втікача задіяли вертольоти. 

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