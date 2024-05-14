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Україна приєдналася до багатонаціональної ініціативи CFBLNet для тестування бойових систем

Окрім України, участь в ініціативі беруть 39 партнерів (32 країни НАТО, Австрія, Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія, організація НАТО тощо). 

Україна приєдналася до багатонаціональної ініціативи CFBLNet для тестування бойових систем
Прапори НАТО і України
Фото: Facebook

Україна приєдналася як гостьовий партнер до багатонаціональної ініціативи – Combined Federated Battle Laboratories Network (Об'єднаної мережі бойових лабораторій). Спонсором участі України в ініціативі стала Агенція НАТО зі зв'язку та інформації (NCIA), з якою Міністерство оборони України підписало технічну угоду.

Як повідомили у Міноборони, "мережу бойових лабораторій" використовують розробники систем для тестувань, спільних навчань та верифікації розробок. 

Участь в CFBLNet розширить можливості України щодо тестування бойових систем на взаємосумісність та готовність до застосування у багатонаціональних операціях. Це дозволить, зокрема, проводити такі тестування в мережах з грифом "таємно" після відповідної акредитації.  

Співпраця НАТО та України дозволить обмінюватися експертизою, зміцнювати співпрацю, проводити навчання та надавати можливості для покращення взаємосумісності. Окрім України, участь в ініціативі беруть 39 партнерів (32 країни НАТО, Австрія, Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія, організація НАТО тощо). 

Наразі мережа CFBLNet налічує понад 400 точок у 26 країнах та НАТО. Вона функціонує у рамках партнерства між Комітетом з електроніки комунікацій (CCEB), НАТО та Сполученими Штатами Америки. Ядром CFBLNet для європейських країн, країн та організацій НАТО управляє Агенція НАТО зі зв’язку та інформації (NCIA).

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