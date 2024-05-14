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Росмедіа: головного "кадровика" міністерства оборони затримали за підозрою в злочині

До цієї посади Кузнєцов керував центральним органом Служби захисту державної таємниці російських збройних сил. 

Російське прокремлівське агентство ТАРС повідомило про затримання начальника головного управління кадрів міністерства оборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова. 

ТАРС стверджує, що йому про це повідомили власні джерела в правоохоронних органах, пише "Суспільне". За даними російських журналістів, Кузнєцова підозрюють у кримінальній справі, але якій – невідомо. 

У Росії затримано начальника головного управління кадрів міноборни Юрія Кузнєцова
Фото: Astra
У Росії затримано начальника головного управління кадрів міноборни Юрія Кузнєцова

Розслідування веде головне військово-слідче управління Слідчого комітету Росії. Слідчий звернувся до суду з клопотанням призначити генералу арешт. 

Російськомовне бюро Deutsche Welle пише, що першими про затримання повідомили не журналісти, а провладні російські телеграм-канали. Писали, що Кузнєцова затримали просто в ліжку, а силовики виламали йому ворота й вікна в будинку.

Хто такий Юрій Кузнєцов

Юрій Кузнєцов в травні 2023 очолив головним кадровиком російського міноборони – за указом Володимира Путіна. Раніше він керував Восьмим управління Генштабу збройних сил Росії – центральним органом Служби захисту державної таємниці російських ЗС.

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