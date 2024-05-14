Росмедіа: головного "кадровика" міністерства оборони затримали за підозрою в злочині

Російське прокремлівське агентство ТАРС повідомило про затримання начальника головного управління кадрів міністерства оборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова.

ТАРС стверджує, що йому про це повідомили власні джерела в правоохоронних органах, пише "Суспільне". За даними російських журналістів, Кузнєцова підозрюють у кримінальній справі, але якій – невідомо.

Фото: Astra У Росії затримано начальника головного управління кадрів міноборни Юрія Кузнєцова

Розслідування веде головне військово-слідче управління Слідчого комітету Росії. Слідчий звернувся до суду з клопотанням призначити генералу арешт.

Російськомовне бюро Deutsche Welle пише, що першими про затримання повідомили не журналісти, а провладні російські телеграм-канали. Писали, що Кузнєцова затримали просто в ліжку, а силовики виламали йому ворота й вікна в будинку.

Хто такий Юрій Кузнєцов

Юрій Кузнєцов в травні 2023 очолив головним кадровиком російського міноборони – за указом Володимира Путіна. Раніше він керував Восьмим управління Генштабу збройних сил Росії – центральним органом Служби захисту державної таємниці російських ЗС.