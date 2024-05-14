Росмедіа: головного "кадровика" міністерства оборони затримали за підозрою в злочині

Російське прокремлівське агентство ТАРС повідомило про затримання начальника головного управління кадрів міністерства оборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова.
ТАРС стверджує, що йому про це повідомили власні джерела в правоохоронних органах, пише "Суспільне". За даними російських журналістів, Кузнєцова підозрюють у кримінальній справі, але якій – невідомо.
Розслідування веде головне військово-слідче управління Слідчого комітету Росії. Слідчий звернувся до суду з клопотанням призначити генералу арешт.
Російськомовне бюро Deutsche Welle пише, що першими про затримання повідомили не журналісти, а провладні російські телеграм-канали. Писали, що Кузнєцова затримали просто в ліжку, а силовики виламали йому ворота й вікна в будинку.
Хто такий Юрій Кузнєцов
Юрій Кузнєцов в травні 2023 очолив головним кадровиком російського міноборони – за указом Володимира Путіна. Раніше він керував Восьмим управління Генштабу збройних сил Росії – центральним органом Служби захисту державної таємниці російських ЗС.
- За день до звільнення Кузнєцова Путін звільнив багаторічного міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Замість нього керувати міністром оборони країни-агресорки буде Андрій Бєлоусов – першого заступника голови уряду Росії. Шойгу натомість послали в раду безпеки секретарем замість Патрушева.
- 23 квітня в Росії затримали заступника Шойгу Тімура Іванова. Його підозрюють у корупції в особливо великих розмірах, але, за даними медіа, справжньою причиною затримання є державна зрада.