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В російському порту горить круїзний теплохід

Корабель перебував на ремонті, коли виникла масштабна пожежа.

В російському порту горить круїзний теплохід

В Росії триває скорочення флоту - цього разу його цивільної частини.  Як повідомляють ЗМІ країни-агресора, у порту Архангельська сталася пожежа на борту круїзного корабля "М. Ломоносов".

Теплохід вже тривалий час не використовувався для пасажирських перевезень і перебував у ремонті. Його планували повернути в експлуатацію для здійснення круїзних рейсів - проте цим планам окупантів, найвірогідніше, вже не збутися.

На верхній палубі корабля під час проведення зварювальних робіт розпочалося займання. Вогонь охопив площу у майже тисячу квадратних метрів. Людей на борту немає, з пожежею намагаються боротися 37 співробітників МНС РФ, застосовуючи 10 одиниць техніки.

 

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