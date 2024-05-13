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Ізраїльські протестувальники блокують колону з гуманітарною допомогою для Смуги Гази

Чотирьох протестувальників, у тому числі неповнолітнього, було заарештовано.

Ізраїльські протестувальники блокують колону з гуманітарною допомогою для Смуги Гази
Ізраїльські протестувальники блокують колону з гуманітарною допомогою для Смуги Гази (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські протестувальники заблокували вантажівки з гуманітарною допомогою, що прямували до Смуги Гази.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що протестувальники спинили конвой поблизу міста Хеврон на території Західного берегу Йордану й почали викидати з машин продовольство. 

Чотирьох протестувальників, у тому числі неповнолітнього, було заарештовано під час акції протесту на контрольно-пропускному пункті Таркумія, на захід від Хеврону.

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"Допомога, яку держава Ізраїль передає, йде безпосередньо в руки ХАМАС", - йдеться в заяві групи Order 9, яка організувала протести.

Організатори протестів заявили, що поки Ізраїль “надає подарунки ХАМАС і можливість повного контролю над сектором Газа через право власності на розподіл допомоги”, ХАМАС не буде зацікавлений в угоді, яка приведе додому понад 100 заручників.

“Минулого тижня четверо людей були арештовані на півдні Ізраїлю після подібного протесту, участь у якому взяли ізраїльтяни, незгодні із відправленням гуманітарної допомоги до регіону, контрольованого ісламістським угрупованням ХАМАС”, - нагадало Reuters.

  • Президент США Джо Байден заявив, що у разі, коли ХАМАС звільнить решту ізраїльських заручників, перемир'я буде "вже завтра".

  • Раніше стало відомо, що Сполучені Штати, намагаючись запобігти наземній операції ізраїльської армії в Рафах, пропонує Ізраїлю конфіденційні розвіддані, які допоможуть визначити місцеперебування лідерів ХАМАСу і знайти приховані тунелі угруповання.

  • За даними міністерства охорони здоров'я Гази, яким керують бойовики і які не можливо перевірити, кількість загиблих під час військової операції Ізраїлю в Газі перевищила щонайменше 35 тисяч палестинців. Бомбардування спустошило прибережний анклав і спричинило глибоку гуманітарну кризу.

  • Війна була спровокована нападом ХАМАСу на південь Ізраїлю торік 7 жовтня, під час якого, згідно з ізраїльськими підрахунками, вбили майже 1200 людей і понад 250 осіб стали заручниками ХАМАСу. Ізраїль каже, що 620 солдатів загинули у боях.

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