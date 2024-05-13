Ізраїльські протестувальники блокують колону з гуманітарною допомогою для Смуги Гази

Ізраїльські протестувальники заблокували вантажівки з гуманітарною допомогою, що прямували до Смуги Гази.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що протестувальники спинили конвой поблизу міста Хеврон на території Західного берегу Йордану й почали викидати з машин продовольство.
Чотирьох протестувальників, у тому числі неповнолітнього, було заарештовано під час акції протесту на контрольно-пропускному пункті Таркумія, на захід від Хеврону.
"Допомога, яку держава Ізраїль передає, йде безпосередньо в руки ХАМАС", - йдеться в заяві групи Order 9, яка організувала протести.
Організатори протестів заявили, що поки Ізраїль “надає подарунки ХАМАС і можливість повного контролю над сектором Газа через право власності на розподіл допомоги”, ХАМАС не буде зацікавлений в угоді, яка приведе додому понад 100 заручників.
“Минулого тижня четверо людей були арештовані на півдні Ізраїлю після подібного протесту, участь у якому взяли ізраїльтяни, незгодні із відправленням гуманітарної допомоги до регіону, контрольованого ісламістським угрупованням ХАМАС”, - нагадало Reuters.
-
Президент США Джо Байден заявив, що у разі, коли ХАМАС звільнить решту ізраїльських заручників, перемир'я буде "вже завтра".
-
Раніше стало відомо, що Сполучені Штати, намагаючись запобігти наземній операції ізраїльської армії в Рафах, пропонує Ізраїлю конфіденційні розвіддані, які допоможуть визначити місцеперебування лідерів ХАМАСу і знайти приховані тунелі угруповання.
-
За даними міністерства охорони здоров'я Гази, яким керують бойовики і які не можливо перевірити, кількість загиблих під час військової операції Ізраїлю в Газі перевищила щонайменше 35 тисяч палестинців. Бомбардування спустошило прибережний анклав і спричинило глибоку гуманітарну кризу.
-
Війна була спровокована нападом ХАМАСу на південь Ізраїлю торік 7 жовтня, під час якого, згідно з ізраїльськими підрахунками, вбили майже 1200 людей і понад 250 осіб стали заручниками ХАМАСу. Ізраїль каже, що 620 солдатів загинули у боях.