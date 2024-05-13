Чотирьох протестувальників, у тому числі неповнолітнього, було заарештовано.

Ізраїльські протестувальники блокують колону з гуманітарною допомогою для Смуги Гази (ілюстративне фото)

Ізраїльські протестувальники заблокували вантажівки з гуманітарною допомогою, що прямували до Смуги Гази.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що протестувальники спинили конвой поблизу міста Хеврон на території Західного берегу Йордану й почали викидати з машин продовольство.

Чотирьох протестувальників, у тому числі неповнолітнього, було заарештовано під час акції протесту на контрольно-пропускному пункті Таркумія, на захід від Хеврону.

"Допомога, яку держава Ізраїль передає, йде безпосередньо в руки ХАМАС", - йдеться в заяві групи Order 9, яка організувала протести.

Організатори протестів заявили, що поки Ізраїль “надає подарунки ХАМАС і можливість повного контролю над сектором Газа через право власності на розподіл допомоги”, ХАМАС не буде зацікавлений в угоді, яка приведе додому понад 100 заручників.

“Минулого тижня четверо людей були арештовані на півдні Ізраїлю після подібного протесту, участь у якому взяли ізраїльтяни, незгодні із відправленням гуманітарної допомоги до регіону, контрольованого ісламістським угрупованням ХАМАС”, - нагадало Reuters.