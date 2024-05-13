У Тбілісі через протести закрили британський візовий центр

Через масові протести у Тбілісі посольство Великобританії тимчасово закрило свій візовий центр, який знаходиться неподалік будівлі грузинського парламенту.
Про це йдеться у повідомленні дипустанови у фейсбуці.
"Візовий центр Великої Британії, розташований у Тбілісі, біля парламенту, сьогодні був закритий через ранковий протест та поліцейський кордон. З усіма, хто подав заявку та чекає на відповідь, зв'яжуться", зазначили у посольстві.
Також додали, що візовий центр відкриється, коли можна буде забезпечити доступ відвідувачів.
- У Грузії не вщухають протести проти скандального законопроєкту про "іноагентів". Цей законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
- У ніч на понеділок тисячі громадян Грузії оточили будівлю парламенту, аби завадити затвердженню комітетом законопроєкту. Між ними та поліцією відбулися сутички. Щонайменше 20 протестувальників були затримані, відомо також, що проти них застосували силу.
- Сьогодні у Тбілісі декілька тисяч поліціянтів та спецпризначенців розігнали мітингарів, які блокували два з чотирьох входів до грузинського парламенту.
- Голосування за фінальне третє читання законопроєкту, який часто порівнюють з російським про іноагентів, планують вже на вівторок 14 травня.
- 1 травня прем'єр Кобахідзе висловив упевненість, що закон про "іноагентів" вдасться прийняти попри протести і подолати вето президента, додавши, що після ухвалення документа буде "декілька днів дискомфорту". Також він заявив, що чим вищий рівень IQ у громадян, тим вища серед них підтримка керівної політичної сили.
- Того ж дня парламент Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вчергове закликала керівну партію “Грузинська мрія” відкликати закон про "іноагентів". Також очільниця країни озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада, після того, яку країні пройдуть парламентські вибори.