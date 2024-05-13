У Тбілісі через протести закрили британський візовий центр

Центр знову відкриється, коли можна буде забезпечити доступ відвідувачів.

Через масові протести у Тбілісі посольство Великобританії тимчасово закрило свій візовий центр, який знаходиться неподалік будівлі грузинського парламенту.

Про це йдеться у повідомленні дипустанови у фейсбуці.

"Візовий центр Великої Британії, розташований у Тбілісі, біля парламенту, сьогодні був закритий через ранковий протест та поліцейський кордон. З усіма, хто подав заявку та чекає на відповідь, зв'яжуться", зазначили у посольстві.

Також додали, що візовий центр відкриється, коли можна буде забезпечити доступ відвідувачів.