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Путін поїде до Китаю цього тижня (оновлено)

Це другий візит лідера окупантів до Пекіна за трохи більше ніж пів року.

Путін поїде до Китаю цього тижня (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Російський керманич Володимир Путін збирається відвідати Китай цього тижня на запрошення лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Про це пише Politico з посиланням на китайське міністерство закордонних справ.

Державний візит Путіна відбудеться у четвер та п'ятницю (16-17 травня). Ця поїздка російського лідера до Китаю стане другою трохи більше ніж за шість місяців.

Російські ЗМІ пишуть, що лідери РФ та Китаю планують детально "обговорити весь комплекс питань всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії, а також визначать ключові напрями подальшого розвитку практичної співпраці двох країн".

Крім цього, Путін і Сі Цзіньпін обміняються думками щодо найбільш актуальних міжнародних та регіональних проблем.

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  • Китай, який говорив про “безмежне партнерство" з Москвою всього за два дні до початку повномасштабної війни Росії проти України, є одним з головних союзників Кремля на світовій арені.
  • Москва звернулася до Пекіна по допомогу після санкцій, запроваджених Заходом через вторгнення. Китай експортує до Росії матеріали, які дозволили їй відновити вичерпаний арсенал зброї.
  • У жовтні минулого року президент РФ їздив до Китаю на саміт "Один пояс, один шлях". 
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен, який зараз перебуває в Києві, у квітні звинуватив китайські державні компанії в постачанні ключових компонентів для російської оборонної промислової бази. Він також заявив, що Китай не може одночасно покращувати відносини з Європою і продавати зброю Росії.
  • Минулого тижня Сі Цзіньпін відвідав Францію, Угорщину та Сербію.
  • Bloomberg написав, що турне Сі Цзіньпіна до Європи відроджує розкол континенту часів холодної війни, тобто розбіжності між Східною Європою та Західною.
  • У квітні під час візиту до Пекіна німецький канцлер Олаф Шольц закликав Сі Цзіньпіна тиснути на Путіна.
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