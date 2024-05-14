Путін поїде до Китаю цього тижня (оновлено)

Це другий візит лідера окупантів до Пекіна за трохи більше ніж пів року.

Російський керманич Володимир Путін збирається відвідати Китай цього тижня на запрошення лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Про це пише Politico з посиланням на китайське міністерство закордонних справ.

Державний візит Путіна відбудеться у четвер та п'ятницю (16-17 травня). Ця поїздка російського лідера до Китаю стане другою трохи більше ніж за шість місяців.

Російські ЗМІ пишуть, що лідери РФ та Китаю планують детально "обговорити весь комплекс питань всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії, а також визначать ключові напрями подальшого розвитку практичної співпраці двох країн".

Крім цього, Путін і Сі Цзіньпін обміняються думками щодо найбільш актуальних міжнародних та регіональних проблем.