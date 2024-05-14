Парламент Грузії схвалив закон про “іноагентів” у фінальному читанні

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон про “іноагентів” – законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”.
Про це пише “Ехо Кавказу”.
За утвердження скандальної ініціативи “Грузинської мрії” проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни та критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.
Президентка Саломі Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на законопроєкт. Згідно з Конституцією Грузії, президент протягом 10 днів підписує та публікує закон, або з мотивованими зауваженнями повертає до парламенту. “Грузинська мрія” має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закон, його підписує та публікує голова парламенту.
Терміни, протягом яких парламент має подолати вето президента, у Конституції не вказано. Ймовірно, “Мрія” може остаточно затвердити закон у середині червня.
В уряді заявили, що можуть зважити на “змістовні рекомендації” від західних партнерів у рамках механізму вето. Зурабішвілі відповіла Кабміну, що не братиме участі “у жодних маніпуляціях з метою його (закон) якось ушляхетнити”. Вона запропонувала парламентській більшості ввести закон у дію з 1 листопада після проведення у жовтні парламентських виборів.
- Закон вимагатиме від недержавних організацій та ЗМІ реєструватися “провідниками іноземного впливу”, якщо вони отримують понад 20% фінансування з-за кордону. Тим, хто вимогу не виконає, загрожує штраф.
- Критики документа, серед яких представники США та Європи, називають його аналогом російського закону про “іноагенти”, який влада використовує з репресивною метою.
- Під час обговорення закону депутати більшості та меншості побилися.
- Проти прийняття закону протестують тисячі мешканців Грузії. Студенти топових грузинських вишів оголосили страйк.
- Євросоюз, який у грудні надав Грузії статусу країни-кандидата до європейського блоку, заявив, що ухвалення закону несумісне з цінностями ЄС і зруйнує надії країни на членство у блоці.
- Понад 30 депутатів Європарламенту закликали голову європейцської дипломатії Жозепа Борреля призупинити статус кандидата на вступ до Євросоюзу для Грузії.
- Редактор Європейського бюро “Радіо Свобода” повідомив, що європейські союзники уряду “Грузинської мрії” ‒ Угорщина та Словаччина ‒ блокували відповідь ЄС на випадок ухвалення закону. Тому, найімовірніше, Жозеп Боррель просто виступить зі заявою.