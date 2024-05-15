Блінкен: Китай допомагає Росії виготовляти озброєння

Китай робить значний внесок у спроможності Росії вести війну. Зокрема, постачає їй електроніку.

Більшість компонентів російських гвинтівок походять із КНР. Але напряму китайці зброю не продають, на відміну від КНДР і Ірану, сказав державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в Києві.

"Вся електроніка військова (Росії – ред.) походить з Китаю. За рік Росія змогла побудувати більше ракет, танків, БТРів для своєї агресії в Україні. Тож я своїм партнерам у Китаї сказав, що ми стежимо за цим і будемо вживати заходів, у тому числі санаційних, проти компаній, які залучаються", – сказав держсекретар.