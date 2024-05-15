Спікер Джонсон взяв участь у засіданні суду проти Трампа

Спікер Палати представників США Майк Джонсон супроводжував Дональда Трампа у вівторок на чергове засідання суду щодо кримінальної справи про підкуп експрезидентом зірки фільмів для дорослих.
Як пише Deutsche Welle, разом з Джонсоном підтримати Трампа також прибули кілька потенційних кандидатів на посаду віцепрезидента від Республіканської партії: конгресмен Байрон Доналдс, колишній губернатор Північної Дакоти Дуг Бургум та бізнесмен Вівек Рамасвамі.
Спікер повідомив пресі, що вважає суд Нью-Йорка "корумпованим", а звинувачення проти Трампа "фіктивними". Він також заявив, що ключовому свідку у справі, колишньому юристу експрезидента Майклу Коену, не можна довіряти, оскільки той "очевидно здійснює місію особистої помсти".
- Трамп не може висловлюватися щодо свідків та присяжних - суд відмовився зняти заборону на коментарі, порушення якої вже коштувало республіканцю 10 тисяч доларів штрафу.
- Майк Джонсон врятувався від відставки: завдяки позиції демократів та особистій протекції з боку Трампа Палата представників відкинула проєкт про його відсторонення за авторством праворадикалки Марджорі Тейлор Ґрін.