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Спікер Джонсон взяв участь у засіданні суду проти Трампа

Республіканець звинуватив суд у корумпованості, а ключового свідка - у бажанні помсти.

Спікер Джонсон взяв участь у засіданні суду проти Трампа
Майк Джонсон супроводжує Дональда Трампа
Фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників США Майк Джонсон супроводжував Дональда Трампа у вівторок на чергове засідання суду щодо кримінальної справи про підкуп експрезидентом зірки фільмів для дорослих. 

Як пише Deutsche Welle, разом з Джонсоном підтримати Трампа також прибули кілька потенційних кандидатів на посаду віцепрезидента від Республіканської партії: конгресмен Байрон Доналдс, колишній губернатор Північної Дакоти Дуг Бургум та бізнесмен Вівек Рамасвамі. 

Спікер повідомив пресі, що вважає суд Нью-Йорка "корумпованим", а звинувачення проти Трампа "фіктивними". Він також заявив, що ключовому свідку у справі, колишньому юристу експрезидента Майклу Коену, не можна довіряти, оскільки той "очевидно здійснює місію особистої помсти". 

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