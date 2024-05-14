МЗС Британії викликало посла Китаю через випадки шпигунства

Міністерство закордонних справ Великої Британії 14 травня викликало посла Китаю Чжена Цзегуана, аби висловити протест у зв'язку з останнім викритим випадком шпигунства в країні.
Про це йдеться в заяві британського МЗС.
Зазначається, що китайському послу "недвозначно заявили, що останні приклади поведінки Китаю, зокрема - кібератаки, повідомлення про шпигунські зв'язки і виплату винагород, є неприйнятними".
Це сталося після того, як поліція Лондона затримали трьох чоловіків за звинуваченням у роботі на розвідку Гонконгу (особливий адміністративний район Китаю) та іноземне втручання. Двох звинувачених уже звільнили під заставу.
- У Британії вже не вперше покладають на Пекін відповідальність за кіберінциденти та спроби шпигунства. Минулого тижня ЗМІ повідомили, що Лондон вважає китайських хакерів відповідальними за злам платіжної системи британської армії. Перед тим уряд Британії публічно звинуватив Китай у зламі даних мільйонів виборців у серпні 2021 року.
- У грудні 2023 року Національний центр кібербезпеки заявив, що російська розвідка стоїть за зловмисною кіберактивністю, спрямованою на втручання в політику та демократичні процеси Великої Британії.