МЗС Британії викликало посла Китаю через випадки шпигунства

"Останні приклади поведінки Китаю, зокрема - кібератаки, повідомлення про шпигунські зв'язки і виплату винагород, є неприйнятними".

Міністерство закордонних справ Великої Британії 14 травня викликало посла Китаю Чжена Цзегуана, аби висловити протест у зв'язку з останнім викритим випадком шпигунства в країні.

Про це йдеться в заяві британського МЗС.

Зазначається, що китайському послу "недвозначно заявили, що останні приклади поведінки Китаю, зокрема - кібератаки, повідомлення про шпигунські зв'язки і виплату винагород, є неприйнятними".

Це сталося після того, як поліція Лондона затримали трьох чоловіків за звинуваченням у роботі на розвідку Гонконгу (особливий адміністративний район Китаю) та іноземне втручання. Двох звинувачених уже звільнили під заставу.