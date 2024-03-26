США та Британія підозрюють уряд Китаю у кібершпіонажі

Група хакерів, яка працювала на Пекін, намагалася отримати інформацію про урядовців та членів парламентів і навіть їхніх чоловіків та дружин.

Китайська хакерська група APT31 упродовж десятиліття незаконно збирала інформацію про політиків та членів їхніх родин у Сполучених Штатах та Великій Британії. Кіберзлочинці, за словами представників влади двої країн, діяли на замовлення китайського міністерства державної безпеки.

Як пише Reuters, серед цілей, за якими стежили хакери, називають співробітників Білого дому, сенаторів США, членів британського парламенту та урядовців багатьох країн світу, які коли-небудь виступали з критикою політики Китаю.

Зловмисники намагалися заволодіти інформацією навіть про чоловіків та дружин посадовців. Крім того, хакери полювали на дані компаній-підрядників оборонних відомств, підприємств металургійної та енергетичної галузі, а також надавачів послуг зв'язку та виробників обладнання для 5G та бездротових технологій.

Китайські дипломати в Британії та США відкинули звинувачення як безпідставні.