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Турецькій авіакомпанії не дозволили польоти до Фінляндії через ймовірний зв'язок з росіянами

Основна частина власності та контроль за Southwind Airlines не належить громадянам Туреччини, вважає регулятор.

Турецькій авіакомпанії не дозволили польоти до Фінляндії через ймовірний зв'язок з росіянами
Southwind Airlines
Фото: Rüdiger Wölk/ AOP

Агентство транспорту та зв'язку Traficom не видало дозвіл на польоти до Фінляндії авіакомпанії Southwind Airlines, яка зареєстрована в Туреччині.

Про це повідомляє Yle.

“У нашій оцінці ми виходили з того, що основна частина власності та контроль за Southwind Airlines не належить громадянам Туреччини. За нашою оцінкою, за компанією стоїть російська структура”, – заявив генеральний директор агентства Яркко Саарімякі.

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Таким чином, вважають у регуляторі, авіаперевезення Southwind не відповідають ухвалі ЄС про санкції проти Росії.

Зазначається, що минулого року німецька газета Bild повідомила, що Росія заснувала нову авіакомпанію в Туреччині. Вона мала перевозити мігрантів з Туреччини до Росії та Білорусі, щоб згодом транспортувати їх до кордонів ЄС.

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