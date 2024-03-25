Турецькій авіакомпанії не дозволили польоти до Фінляндії через ймовірний зв'язок з росіянами

Основна частина власності та контроль за Southwind Airlines не належить громадянам Туреччини, вважає регулятор.

Агентство транспорту та зв'язку Traficom не видало дозвіл на польоти до Фінляндії авіакомпанії Southwind Airlines, яка зареєстрована в Туреччині.

Про це повідомляє Yle.

“У нашій оцінці ми виходили з того, що основна частина власності та контроль за Southwind Airlines не належить громадянам Туреччини. За нашою оцінкою, за компанією стоїть російська структура”, – заявив генеральний директор агентства Яркко Саарімякі.

Таким чином, вважають у регуляторі, авіаперевезення Southwind не відповідають ухвалі ЄС про санкції проти Росії.

Зазначається, що минулого року німецька газета Bild повідомила, що Росія заснувала нову авіакомпанію в Туреччині. Вона мала перевозити мігрантів з Туреччини до Росії та Білорусі, щоб згодом транспортувати їх до кордонів ЄС.