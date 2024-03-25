Турецькій авіакомпанії не дозволили польоти до Фінляндії через ймовірний зв'язок з росіянами

Агентство транспорту та зв'язку Traficom не видало дозвіл на польоти до Фінляндії авіакомпанії Southwind Airlines, яка зареєстрована в Туреччині.
Про це повідомляє Yle.
“У нашій оцінці ми виходили з того, що основна частина власності та контроль за Southwind Airlines не належить громадянам Туреччини. За нашою оцінкою, за компанією стоїть російська структура”, – заявив генеральний директор агентства Яркко Саарімякі.
Таким чином, вважають у регуляторі, авіаперевезення Southwind не відповідають ухвалі ЄС про санкції проти Росії.
Зазначається, що минулого року німецька газета Bild повідомила, що Росія заснувала нову авіакомпанію в Туреччині. Вона мала перевозити мігрантів з Туреччини до Росії та Білорусі, щоб згодом транспортувати їх до кордонів ЄС.