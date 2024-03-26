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Deutsche Bahn та профспілка страйкарів досягли угоди щодо зарплатних вимог

Проблему із протестами залізничників вирішено - тепер залишається владнати питання страйків в авіаційній галузі.

Deutsche Bahn та профспілка страйкарів досягли угоди щодо зарплатних вимог
Фото: Deutsche Welle

Керівництво німецької залізниці Deutsche Bahn та профспілка машиністів GDL після шести раундів перемовин та численних страйків нарешті досягли згоди щодо умов співпраці.

Як пише Deutsche Welle, обидві організації анонсували на вівторок пресконференції, під час яких повідомлять, на які поступки пішли сторони та чи були виконані зарплатні вимоги страйкарів. Протестувальники не виходили на робочі місця, щоб їхня оплата праці була приведена у відповідність до рівня інфляції.

Проблемою для німецької транспортної галузі залишається вимога профспілки працівників авіакомпаній теж переглянути заробітні плати. Низка страйків в аеропортах, під час яких провідному перевізнику Lufthansa доводилося скасовувати до 80% рейсів і втрачати на цьому сотні мільйонів євро, досі не призвела до компромісної угоди.

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