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Нетаньягу скасував візит ізраїльської делегації до Вашингтона

Рішення прем'єра пов'язане з тим, що США утрималися під час голосування за резолюцію Радбезу ООН щодо війни в Газі.

Нетаньягу скасував візит ізраїльської делегації до Вашингтона
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Очільник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу повідомив про рішення відкликати делагацію, що мала цього тижня прибути до Вашингтона задля обговорення ситуації у Смузі Гази.

Як пише Reuters, прем'єр ухвалив це рішення через позицію США під час голосування у Раді Безпеки ООН щодо резолюції про припинення вогню. Сполучені Штати утрималися від використання права вето, внаслідок чого документ отримав необхідну підтримку.

Нетаньягу вважає, що дії Вашингтона - це "очевидний відступ" від попередньої позиції, який несе загрозу "військовим зусиллям у боротьбі з ХАМАСом, так само як зусиллям зі звільнення заручників".

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі назвав відмову Ізраїлю надсилати своїх представників до США "розчаруванням". За його словами, США продовжують вважати плани щодо проведення великої наземної операції у місті Рафах "помилковими".

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