У Флориді губернатор-республіканець заборонив дітям користуватися соцмережами

У Флориді з 1 січня 2025 року дітям до 13 років заборонено мати акаунти у соціальних мережах, а підлітки 14 та 15 років потребуватимуть на це батьківської згоди.
Як пише Deutsche Welle, відповідний закон штату підписав губернатор Рон де Сантіс, який раніше претендував на роль кандидата у президенти США від Республіканської партії, але знявся з перегонів на користь Дональда Трампа.
Де Сантіс вважає, що ухвалення закону "допомагає батькам впоратися зі складними обставинами, в яких ми нині виховуємо дітей".
Перша редакція документа передбачала повну заборону на користування соцмережами для усіх дітей до їхнього 16-ліття, проте законодавці зрештою пом'якшили умови, знизивши поріг до 13 років.
Критики обмеження вказують на те, що воно створює прецедент обмеження свободи слова онлайн.
- Заборона у Флориді сталася на тлі загальнонаціональної дискусії щодо можливого припинення доступу до TikTok на території США.
- Палата представників вже підтримала законопроєкт, який зобов'язує китайського власника соцмережі продати її під загрозою заборони.
- У Сенаті розглядати документ не поспішатимуть, адже хочуть поширити його на інші медіа, які загрожують національній безпеці.
- Джо Байден підтримує заборону TikTok, натомість Дональд Трамп виступає проти, бо не хоче зростання частки Facebook на ринку.