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У Флориді губернатор-республіканець заборонив дітям користуватися соцмережами

Рон де Сантіс, який вибув з президентських перегонів і офіційно підтримав Дональда Трампа, вважає, що таким чином "допомагає батькам захистити дітей". 

У Флориді губернатор-республіканець заборонив дітям користуватися соцмережами
Фото: defense.gov

У Флориді з 1 січня 2025 року дітям до 13 років заборонено мати акаунти у соціальних мережах, а  підлітки 14 та 15 років потребуватимуть на це батьківської згоди.

Як пише Deutsche Welle, відповідний закон штату підписав губернатор Рон де Сантіс, який раніше претендував на роль кандидата у президенти США від Республіканської партії, але знявся з перегонів на користь Дональда Трампа.

Де Сантіс вважає, що ухвалення закону "допомагає батькам впоратися зі складними обставинами, в яких ми нині виховуємо дітей".   

Перша редакція документа передбачала повну заборону на користування соцмережами для усіх дітей до їхнього 16-ліття, проте законодавці зрештою пом'якшили умови, знизивши поріг до 13 років.

Критики обмеження вказують на те, що воно створює прецедент обмеження свободи слова онлайн. 

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