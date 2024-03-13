Палата представників підтримала рішення заборонити ТікТок

Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, який може заборонити застосунок для обміну відео TikTok на території країни, якщо соцмережа не розірве контакти зі своєю китайською компанією-власником ByteDance, пише The Hill.

Відповідне рішення підтримали 352 члени Палати представників, 65 – проти. Далі законопроєкт ще мають схвалити американські сенатори, а потім — підписати президент Джо Байден.

Представники Палати переконані, що розважальна мережа TikTok загрожує національній безпеці США. На їхню думку, Китай може використовувати компанію ByteDance, щоб отримувати інформацію про американських користувачів додатка.

У випадку ухвалення законопроєкту TikTok матиме близько пʼяти місяців, щоб відокремитися від ByteDance. Інакше магазини додатків у США просто припинять розміщувати застосунок на своїх платформах.

TikTok відхилив звинувачення законодавців США, щодо ризиків національній безпеці, і розкритикував палату за "поспішний" процес розгляду законопроєкту.

Президент Джо Байден заявив, що підпише закон, якщо він потрапить йому на стіл, а Дональд Трамп, який за своєї каденції добивався низки обмежень для TikTok через "сильний вплив на неї Китаю", змінив свою думку щодо заборони мережі. Він каже, що обмеження щодо TikTok "подвоять" бізнес Марка Цукерберга — власника Facebook.

Трамп виступив проти заборони TikTok після його зустрічі з Джеффом Яссом, головним донором Республіканської Республіки та інвестором TikTok.