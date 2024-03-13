Офіцер Національної гвардії України Ігор Панчук виборов три золоті медалі з бігу на United States Air Force and Marine Corps Trials 2024 у США.
Про це повідомила пресслужба НГУ.
29-річний боєць загону спеціального призначення Центру спеціального призначення "Омега" представляє нашу державу на змаганнях для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення і травми.
Панчук виборов одразу три золоті медалі з бігу у категорії «5.5L — для учасників із пораненнями нижніх кінцівок». Він здолав суперників у дистанціях на 100, 200 і 400 метрів.
За даними Нацгвардії, змагання Air Force and Marine Corps Trials цьогоріч проходять 8-14 березня на Nellis Air Force Base — військовій базі Повітряних сил США у Лас-Веґасі.
Збірна України складається з 30 учасників — ветеранів та військовослужбовців, які змагаються в 11 адаптивних видах спорту, серед яких:
- плавання;
- велоспорт;
- баскетбол на візках;
- волейбол сидячи;
- регбі на візках;
- стрільба з лука;
- пауерліфтинг;
- біг;
- штовхання ядра/метання диска;
- веслування;
- кульова стрільба.