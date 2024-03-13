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Український нацгвардієць виборов три "золота" з бігу на змаганнях у США

Спортивний захід проводять для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення і травми.

Український нацгвардієць виборов три "золота" з бігу на змаганнях у США
Офіцер Національної гвардії України Ігор Панчук
Фото: Національна гвардія України

Офіцер Національної гвардії України Ігор Панчук виборов три золоті медалі з бігу на United States Air Force and Marine Corps Trials 2024 у США.

Про це повідомила пресслужба НГУ.

29-річний боєць загону спеціального призначення Центру спеціального призначення "Омега" представляє нашу державу на змаганнях для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення і травми. 

Панчук виборов одразу три золоті медалі з бігу у категорії «5.5L — для учасників із пораненнями нижніх кінцівок». Він здолав суперників у дистанціях на 100, 200 і 400 метрів. 

United States Air Force and Marine Corps Trials 2024 у США
Фото: Національна гвардія України
United States Air Force and Marine Corps Trials 2024 у США

За даними Нацгвардії, змагання Air Force and Marine Corps Trials цьогоріч проходять 8-14 березня на Nellis Air Force Base — військовій базі Повітряних сил США у Лас-Веґасі. 

United States Air Force and Marine Corps Trials 2024 у США
Фото: Національна гвардія України
United States Air Force and Marine Corps Trials 2024 у США

Збірна України складається з 30 учасників — ветеранів та військовослужбовців, які змагаються в 11 адаптивних видах спорту, серед яких:

  • плавання;
  • велоспорт;
  • баскетбол на візках;
  • волейбол сидячи;
  • регбі на візках;
  • стрільба з лука;
  • пауерліфтинг;
  • біг;
  • штовхання ядра/метання диска;
  • веслування;
  • кульова стрільба.
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