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​Травма Циганкова, черговий безрезультатний поєдинок Довбика та спокійний матч для Луніна: українці у 28-му турі іспанської Ла Л

Іспанські команди, за які виступають українці, перемогли у 28-му турі чемпіонату Іспанії.

У суботу 9 березня на домашній арені свій матч у рамках 28-го туру Ла Ліги «Жирона» провела проти «Осасуни». Останні три виїзди команди Мітчела закінчилися трьома поразками. Натомість вдома вони взяли 16 з останніх 18 очок. 

Напередодні «Барселона» мінімально переграла «Мальорку» 1:0, випередивши «Жирону» на два очки. Тож для підопічних Мітчела матч на домашній арені проти «Осасуни» відігравав важливе значення. 

Артем Довбик та Віктор Циганков вийшли на поле у стартовому складі. 

Каталонці розпочали перший тайм досить впевнено, але з мінімальною кількістю моментів. Вже на 9-й хвилині Довбик відзначився у ворота суперника, але взяття воріт скасували через очевидний офсайд нападника. Та вже за 4 хвилини «Жирона» вийшла вперед. Після пасу Циганкова, Порту прийняв м'яч у правому краю штрафного та пробив у дальній нижній кут воріт Пірона – 1:0.

Фото: twitter.com/GironaFC

«Осасуна», яка зараз перебуває у своїй найкращій формі, не змогла подолати захист каталонців у першому таймі. Єдиним небезпечним моментом «червоні» змогли похизуватись на 38-й хвилині. Потужний удар Монкайоли, який пролетів трохи вище «дев'ятки» був найкращим шансом «Аррасате».

У другому таймі українці значно додали та почали створювати небезпеку біля воротаря «Осасуни». На 48-й хвилині Циганков поруч з воротарським майданчиком прийняв пас від Порту та скинув м'яч під удар Довбику, нападник прицілився на верхню «дев'ятку», але удар виявився неточним.

Фото: twitter.com/GironaFC

На 62-й хвилині Віктора Циганкова замінили через травму у матчі. Після відбору м'яча з суперником, Віктор відчув дискомфорт. Лікарі намагалися локалізувати проблему, але українець не зміг продовжити гру. Травма Циганкова дуже неприємна для нас, адже вже за тиждень збірна України з футболу проведе свій перший матч у рамках кваліфікації до чемпіонату Європи проти Боснії і Герцеговини. Наразі точних термінів відновлення Віктора поки не оголошено.

На 63-й хвилині після подачі з кутового від Алейші Гарсії, Довбик на лінії воротарського замикав, але голкіпер «червоних» спіймав м'яч майже на лінії воріт.

На 85-й «Жирона» забила гол, але арбітр одразу його скасував через фол Стуані у штрафному майданчику суперника. Але це не зупинило каталонців та вже на 86-й хвилині Гутьєррес відпасував у штрафний майданчик на Гарсію, який віддав назад на Савіньйо, бразилець потужно прострілив у дальній кут воріт «Осасуни» – 2:0.

«Жирона» не дала «Барселоні» довго насолоджуватись другим місце в турнірній таблиці Ла ліги і у захопливому матчі здобула важливу перемогу.

Також у суботу свій матч провела «Валенсія» приймаючи вдома «Хетафе». Роман Яремчук вийшов на поле у стартовому складі, у попередньому матчі 27-го туру проти «Реалу» українець відзначився забитим м'ячем.

Тренер «кажанів» вирішив виставити той самий склад, що й минулого тижня, коли «Валенсія» зіграла внічию з «Реалом» (2:2), травмованого Діахабі замінив Дженк. 

Український нападник чудово провів стартову чверть поєдинку. Роман попри щільний тиск в обороні намагався створити моменти та знаходити щілини у штрафному майданчику гостів.

Загалом у першому таймі «Хетафе» чудово оборонявся і блокував усі атаки «Лос-Чес». Однак своїм моментом «Валенсія» все ж могла скористатися на 40-й хвилині поєдинку. Канос виконав передачу вперед, Гайя пропустив м'яч, а Дуро підхопив, нападник вийшов сам на сам з голкіпером, перекинув через нього м'яч та прострілив у ворота «Хетафе» – 1:0. У сітці воріт окрім м'яча також опинився центральний захисник Альдерете, який намагався вибити м'яч. Уго Дуро святкуючи перемогу показав футболку Діакаб, свого товариша по команді, який у попередньої матчі зазнав серйозної травми та вибув на період близько року. Наразі Уго Дуро забив 12 голів у Ла Лізі. «Месталья» аплодував йому стоячи, коли він йшов на заміну в другому таймі.

Після перерви «Хетафе» виглядав серйозніше, вийшовши грати у більш агресивний футбол. На 47-й хвилині після подачі зі стандарту голкіпер «Валенсії» Мамардашвілі чудово відіграв та врятував команду від пропущеного голу. Пізніше, Яремчук у боротьбі з Джене зазнав дискомфорту, однак все обійшлось та українець продовжив матч.

На 71-й Романа замінив Уго Гільямон. У підсумку українцю не вдалось завдати жодного удару у ствір воріт, але нападник якісно відпрацьовував у обороні та опускався в опорну зону. Фінальний свисток зафіксував мінімальну, але таку важливу перемогу для підопічних Барахи. 

«Валенсія» посідає восьму сходинку чемпіонату Іспанії маючи у своєму активі 40 очок. «Хетафе» має 35 балів та займає 12 місце.

У неділю «Реал Мадрид» приймав «Сельту» на «Сантьяго Бернабеу». Після скандального матчу з «Валенсією» (2:2) на виїзді дискваліфікацію у два матчі отримав лідер команди – Джуд Беллінгем. Однак відсутність англійця не вплинула на результат гри. Галісійці тримаються у двох балах від зони вильоту. Тож для оборони «Реала» матч з «Сельтою» не мав бути занадто виснажливим. 

Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі та провів свій 10 поспіль поєдинок в основі «вершкових». 

У першому таймі королівський клуб мав кілька неймовірних моментів, але відзначатись у ворота суперника зміг лише один раз. На 21-й хвилині після подачі з кутового від Луки Модрича, Антоніо Рюдігер замикав, але голкіпер потягнув удар та відбив перед собою і тут на добиванні опинився Вінісіус – 1:0.

Фото: realmadrid.com

У другому таймі «Сельта» потужно тримала оборону. «Реал» у середньому темпі домінував та створював гольові моменти. На 68-й голкіпер «Сельти» потягнув потужний удар Брахіма Діаса. На 79-й хвилині після подачі зі стандарту від Модрича, Рюдігер знову пробивав головою, м'яч вдарився об поперечку та зарикошетив від спини воротаря Гвайті у сітку воріт, гол записали саме на нього – 2:0.

Фото: realmadrid.com

Воротар, втім, врятував команду на 86-й хвилині після прострілу Хоселу з правого кута воротарської зони. Але вже на 88-й хвилині рахунок став розгромним. Гвайті невдало зіграв на перехоплені навісу, у підсумку м'яч влучив у 28-го номера, Карлоса Домінгеса і прокотився точнісінько у ворота – 3:0. За дев'ять хвилин «Сельта» оформила два автоголи. 

На 94-й хвилині «Реал» поставив крапку у матчі забивши четвертий гол. Себальйос віддав пас на Гюлера, який вийшов віч-на-віч з воротарем, обійшов його та пробив у ворота – 4:0. Це дебютний гол турецького півзахисника Арда Гюлера за мадридський «Реал».

Андрій Лунін провів свій черговий матч на нуль. За 90 хвилин український голкіпер відзначився лише одним сейвом.

Фото: realmadrid.com

«Реал Мадрид» залишається лідером в турнірній таблиці чемпіонату, маючи 69 очок у своєму активі.

Сніжана Журбенко, журналістка
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