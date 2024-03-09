Перед нокаутом Нганну також двічі побував у нокдауні у першому та другому раунді.

Ввечері 8 березня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшов великий вечір боксу, повідомляє sport.ua.

У головному 10-раундовому поєдинку ексчемпіон світу Ентоні Джошуа з Великої Британії (27–3–1, 24 KO) зустрівся з Франсісом Нганну (0–1, 0 KO) з Камеруну, ексчемпіоном UFC.

Серйозної боротьби не вийшло. Ентоні Джошуа вже в першому раунді вразив суперника потужним ударом. Нганну важко піднявся після такого нокдауна.

А у другому раунді британець остаточно фінішував камерунця. Франсіс спробував підвестися і продовжити бій, але відразу знову впав на поміст, і рефері зупинив побиття.

Це 28-та перемога Ентоні Джошуа на профі-рингу. Після двох поразок від українця Олександра Усика він вже має 4 перемоги поспіль і готовий знову боротися за титул чемпіона світу.