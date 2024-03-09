Збірна України з футболу оголосила склад на плей-оф відбору на Євро-2024

В основному списку 24 виконавці, ще четверо потрапили до резервного.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі складом на вирішальні матчі відбору на Євро-2024. Вперше оголошення вибору керманича супроводжувалося пресконференцією, а не обмежилося оприлюдненням на сайті.

Як повідомляє Українська асоціація футболу, 24 виконавці потрапили до основного списку. Є серед них один дебютант - ніколи раніше не отримував виклику до головної команди Володимир Бражко. Він покликаний замінити травмованого лідера опорної зони Тараса Степаненка.

Ще чотири футболісти у резерві. Через неймовірну форму голкіпера "Реала" Андрія Луніна та воротаря "Бенфіки" Анатолія Трубіна не знайшлося місця в основній заявці стражу воріт "Шахтаря" Дмитру Різнику.

Загалом Сергій Ребров довірився таким футболістам:

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Максим Таловєров.

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Олександр Піхальонок, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський.

Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Данило Сікан, Владислав Ванат.

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина, Олександр Тимчик, Олексій Гуцуляк.

21 березня збірна зіграє на виїзді із Боснією та Герцоговиною. У разі перемоги українці проведуть умовно домашній матч у Вроцлаві 26 березня з Ізраїлем або Ісландією.