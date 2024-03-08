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Оприлюднено календар матчів жіночої збірної України з футболу у кваліфікації ЧЄ-2025

Перший матч українські футболістки проведуть 5 квітня.

Оприлюднено календар матчів жіночої збірної України з футболу у кваліфікації ЧЄ-2025
Жіноча збірна України з футболу
Фото: Оксана Васильєва

Став відомий календар жіночої збірної України з футболу у відборі на чемпіонат Європи-2025.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Календар матчів України у відборі на Євро-2025

  • 5 квітня: Україна — Косово
  • 9 квітня: Хорватія — Україна
  • 31 травня: Вельс — Україна
  • 4 червня: Україна — Вельс
  • 12 липня: Косово — Україна
  • 16 липня: Україна — Хорватія

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Для виходу у плей-оф відбору українські футболістки мають завершити турнір у топ-3 своєї групи.

Після того перші команди з чотирьох груп Ліги B, а також дві найкращі команди з других місць змагатимуться з двома іншими місцями, що залишилися, і тими, хто фінішує третіми.

Цю стадію плей-офф подолають шість команд, які зіграють у фінальній стадії відбору проти суперниць, які пройдуть шляхом A та шляхом C. 

На ЧЄ-2025 вийдуть сім найсильніших, два раунди плей-офф відбудуться у жовтні-грудні 2024 року.

  • Збірна України U-17 розпочала боротьбу в еліт-раунді відбору Євро-2024 з футболу матчем проти збірної Греції. Юнацька збірна України розпочала відбір з перемоги з рахунком 2:0.

  • Жіноча збірна України з футболу дізналась суперниць у кваліфікації на чемпіонат Європи-2025.

  • Став відомий склад делегації національної збірної України з футболу на матч 1/2 фіналу плей-офф чемпіонату Європи-2024 проти Боснії та Герцеговини.
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