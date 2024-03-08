Оприлюднено календар матчів жіночої збірної України з футболу у кваліфікації ЧЄ-2025

Став відомий календар жіночої збірної України з футболу у відборі на чемпіонат Європи-2025.
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Календар матчів України у відборі на Євро-2025
- 5 квітня: Україна — Косово
- 9 квітня: Хорватія — Україна
- 31 травня: Вельс — Україна
- 4 червня: Україна — Вельс
- 12 липня: Косово — Україна
- 16 липня: Україна — Хорватія
Для виходу у плей-оф відбору українські футболістки мають завершити турнір у топ-3 своєї групи.
Після того перші команди з чотирьох груп Ліги B, а також дві найкращі команди з других місць змагатимуться з двома іншими місцями, що залишилися, і тими, хто фінішує третіми.
Цю стадію плей-офф подолають шість команд, які зіграють у фінальній стадії відбору проти суперниць, які пройдуть шляхом A та шляхом C.
На ЧЄ-2025 вийдуть сім найсильніших, два раунди плей-офф відбудуться у жовтні-грудні 2024 року.
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