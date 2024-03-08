Оприлюднено календар матчів жіночої збірної України з футболу у кваліфікації ЧЄ-2025

Став відомий календар жіночої збірної України з футболу у відборі на чемпіонат Європи-2025.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Календар матчів України у відборі на Євро-2025

5 квітня: Україна — Косово

9 квітня: Хорватія — Україна

31 травня: Вельс — Україна

4 червня: Україна — Вельс

12 липня: Косово — Україна

16 липня: Україна — Хорватія

Для виходу у плей-оф відбору українські футболістки мають завершити турнір у топ-3 своєї групи.

Після того перші команди з чотирьох груп Ліги B, а також дві найкращі команди з других місць змагатимуться з двома іншими місцями, що залишилися, і тими, хто фінішує третіми.

Цю стадію плей-офф подолають шість команд, які зіграють у фінальній стадії відбору проти суперниць, які пройдуть шляхом A та шляхом C.

На ЧЄ-2025 вийдуть сім найсильніших, два раунди плей-офф відбудуться у жовтні-грудні 2024 року.