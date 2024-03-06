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Сьогодні мадридський "Реал" гратиме матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг

Гра відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Сьогодні мадридський "Реал" гратиме матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг
"Реал"
Фото: EPA/UPG

Сьогодні ввечері відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 - мадридський "Реал" прийматиме РБ Лейпциг на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Перший матч, у Німеччині, завершився мінімальною перемогою "Реала" (1:0). Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Ліга чемпіонів: "сухий" матч українця та очікувана перемога чинного володаря трофею".

У стартовому складі "Реала" буде українець Андрій Лунін. Перший поєдинок був для нього дуже вдалим. Один із лідерів команди - півзахисник Джуд Беллінгем - пропустив перший матч. 

Орієнтовні склади команд:

  • Реал Мадрид: Лунін – Карвахаль, Чуамені, Начо, Менді – Камавінга – Вальверде, Беллінгем, Кроос – Родріго, Вінісіус.
  • РБ Лейпциг: Гулачі – Хенрікс, Люкеба, Орбан, Раум – Ольмо, Шлагер, Кампль, Сімон – Шешко, Опенда.

"Реал" минулого сезону втратив ключові трофеї, поступившись "Манчестер Сіті" в півфіналі Ліги чемпіонів і поступившись першістю в Прімері "Барселоні". Пізніше підопічні Карло Анчелотті змогли взяти певний реванш, розгромивши "Барселону" у фіналі Суперкубку Іспанії. Та й у Ла Лізі вже немає особливої інтриги – "Жирона" до кінця зими здала позиції. Залишається Ліга чемпіонів, де мадридці поки що не зустрічалися із серйозними проблемами. У групі вони спокійно розібралися не лише з "Брагою" та берлінським "Уніоном", а й із "Наполі".

РБ Лейпциг розпочинав цей сезон бадьоро, незважаючи на вимушене оновлення складу влітку. Суперкубок Німеччини приніс перемогу над Баварією, але потім була невдача у кубку. Але і при цьому в Лізі чемпіонів німці змогли планово вийти у плей-оф за спиною у "Манчестер Сіті", з 2-го місця, і у Бундеслізі відзначили зимові свята на 4-й позиції. Із січня після паузи підопічні Марко Розе здали позиції і програвали тричі поспіль. У результаті дортмундська "Боруссія" вийшла вперед.

Щодо прогнозів на гру, то експерти FAVBET вважають "Реал" безумовним фаворитом. На перемогу підопічних Карло Анчелотті в основний час дають коефіцієнт 1.58, а на перемогу РБ Лейпциг – 5.60.

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