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Перед літньою Олімпіадою у Парижі перевірять до мільйона людей

Люди, що не пройдуть перевірку, не отримають акредитацію від оргкомітету. 

Перед літньою Олімпіадою у Парижі перевірять до мільйона людей
Фото: sortiraparis.com/

У Франції перед стартом літніх Олімпійських ігор у Парижі сили безпеки перевірять близько мільйона осіб. Зокрема, спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Зазначається, що  перед початком змагань всі 10 500 спортсменів, відібраних для участі в Олімпійських іграх, і 4 400 для Паралімпійських ігор, а також їхні тренери та медичний персонал, на додаток до 26 000 акредитованих журналістів, пройдуть перевірку.

"Ніхто не зможе отримати акредитацію від оргкомітету, якщо не пройде перевірку", – сказав в інтерв'ю AFP Жюльєн Дюфур, голова служби перевірки SNEAS при Міністерстві внутрішніх справ. 

У французькій спецслужбі наголосили, що перевірка стосуватиметься всіх, крім глядачів.

З 22 000 агентів безпеки і 45 000 волонтерів будуть перевірені ті, хто має доступ до чутливих зон. А 12 000 осіб, відібраних для участі в естафеті з факелом, вже пройшли перевірку.

Не пройшли перевірку 13 осіб, відібраних для участі в естафеті. Йдеться про тих, хто вчинив злочини, пов'язані з наркотиками. Є серед них також один підозрюваний в приналежності до ісламістських угрупувань.

Можуть перевіряти і люди, які живуть поруч з вразливими місцями, де проходитимуть ігри. Посадовці шукатимуть судимості або згадки в національних і міжнародних розвідувальних базах даних.

Літні Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня по 11 серпня, а Паралімпійські ігри – з 28 серпня по 8 вересня. Жителів столиці вже попередили про логістичні труднощі на тлі Олімпіади, а десятки готельних закладів у центрі Парижа вже поставили в рази вищі ціни на дати відкриття ігор.

Наприкінці лютого у Франції викрали сумку з планами безпеки на Олімпійські ігри. Інженер з мерії Парижа поклав носії надсекретної інформації на поличку у поїзді.

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