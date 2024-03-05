​Франція скликає на 7 березня зустріч союзників України. Запросили і генсека НАТО

Франція запросила міністрів закордонних справ і оборони основних союзників України, а також генерального секретаря НАТО взяти участь у відеодзвінку 7 березня, передає The Guardian.

Мета Парижа - продемонструвати «єдиний фронт» і висунути конкретні пропозиції щодо посилення підтримки Києва.

Президент Еммануель Макрон зіткнувся з негативною реакцією з боку багатьох західних союзників після того, як він відкрито обговорив ідею відправлення західних військ до України.

У Парижі планували провести наступну конференцію за участю міністрів і високопоставлених дипломатів приблизно з 28 країн, але захід відклали.

"Наступні дебати лише частково відображають реальність дискусії в Парижі і не повинні затьмарювати нашу колективну рішучість підтримати Україну", - йдеться у запрошенні учасникам четвергової зустрічі.

Запрошення відправили від імені міністрів закордонних справ та оборони Франції, воно також адресоване генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу та голові зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепу Боррелю. Обох не запросили на зустріч у Парижі 26 лютого.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також візьме участь у відеодзвінку.