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Чеське медіа опублікувало заяву Макрона про те, що французьких військ в Україні не буде (уточнено)

В інтерв'ю чеським ЗМІ президент Франції прокоментував свої попередні заяви.

Чеське медіа опублікувало заяву Макрона про те, що французьких військ в Україні не буде (уточнено)
Емманюель Макрон
Фото: timesofisrael.com

Чеське медіа опублікувало заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що його країна не має наміру надсилати війська до України "у найближчому майбутньому". Однак згодом з'ясувалося, що Емманюель Макрон не говорив журналістам Novinky, що наразі не розглядає надсилання військ до України. Чеське ЗМІ Novinky, яке цитувало політика, припустилося помилки у публікації інтерв'ю.

Як стверджує "Європейська правда", міністерство закордонних справ Франції надало українському виданню розшифровку спілкування Макрона з чехами. Заяви президента про те, що "у найближчому майбутньому" французьких військ в Україні не буде, у тексті немає. Зникла вона і з публікації на сайті Novinky, хоча в архівованій копії присутня.

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