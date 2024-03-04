Зима, що минула, була значно тепліша за кліматичну норму

Середня температура столичного повітря за зиму склала 0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С.
Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Таким чином календарна зима 2023-2024 рр. стала третьою у рейтингу найтепліших зим у Києві з 1881 року.
Крім того, метеорологічна весна настала набагато раніше календарних строків – 24 січня, коли відбувся стійкий перехід температури повітря через 0°С у бік підвищення. Це на 37 днів раніше за середньобагаторічну дату.
Всі зимові місяці у Києві були теплішими за норму. При цьому найбільше позитивне відхилення мав лютий – 5,2°С.
Загалом за зиму в столиці було зареєстровано 14 температурних рекордів.
День 9 січня став найбільш холодним днем зими - температура опустилась до -15,8 ºС. Найтеплішим став день 29 лютого, коли температура повітря піднялась до +12,1 ºС.
Цієї календарної зими випало 161 мм опадів, що склало 131 % кліматичної норми.
- Останній день лютого у столиці став рекордно теплим - 29 лютого у столиці були зафіксовані два температурні рекорди.