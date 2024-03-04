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Зима, що минула, була значно тепліша за кліматичну норму

Також взимку випало на 31% більше опадів, ніж за кліматичною нормою.

Зима, що минула, була значно тепліша за кліматичну норму
Зима в Києві
Фото: EPA/UPG

Середня температура столичного повітря за зиму склала 0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С. 

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Таким чином календарна зима 2023-2024 рр. стала третьою у рейтингу найтепліших зим у Києві з 1881 року.

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Крім того, метеорологічна весна настала набагато раніше календарних строків – 24 січня, коли відбувся стійкий перехід температури повітря через 0°С у бік підвищення. Це на 37 днів раніше за середньобагаторічну дату.

Всі зимові місяці у Києві були теплішими за норму. При цьому найбільше позитивне відхилення мав лютий – 5,2°С. 

Загалом за зиму в столиці було зареєстровано 14 температурних рекордів.

День 9 січня став найбільш холодним днем зими - температура опустилась до -15,8 ºС. Найтеплішим став день 29 лютого, коли температура повітря піднялась до +12,1 ºС.

Цієї календарної зими випало 161 мм опадів, що склало 131 % кліматичної норми.

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