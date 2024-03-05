Президент Угорщини підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції до НАТО

5 березня Угорщина офіційно завершила ратифікацію вступу Швеції до НАТО.

Як ідеться на сайті президента Угорщини, Тамаш Шуйок підписав рішення парламенту від 26 лютого 2024 року про вступ Швеції до Альянсу.

Це перше рішення Шуйока на посту глави держави.