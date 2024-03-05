Шмигаль анонсував ліквідацію третини міністерств та створення Центру Уряду
Шмигаль анонсував ліквідацію третини міністерств та створення Центру Уряду
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСвіт

​У США розбився літак, п’ятеро людей загинули

Аварія трапилася у штаті Теннессі.

​У США розбився літак, п’ятеро людей загинули
Аварія літака у Теннессі
Фото: ЕРА/UPG

У США розбився одномоторний літак у у Нешвіллі, штат Теннессі. В результаті аварії загинули п’ятеро осіб.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що диспетчери аеропорту імені Джона Тюна у Нешвіллі отримали повідомлення від пілота близько 19:40 за місцевим часом у понеділок про дозвіл на почадку через відмову двигуна та електроживлення у літаку.

Місцева поліція розповіла, що повітряне судно впало на східній смузі шосе біля з’їзду Шарлотта Пайк. 

Наразі правоохоронці намагаються визначити, звідки вилетів літак.

У пожежній службі повідомили, що літак вибухнув від удару."Зіткнення було катастрофічним і не залишило жодного живого (пасажира – ред.)", – зазначили рятувальники.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies