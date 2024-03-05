​У США розбився літак, п’ятеро людей загинули

У США розбився одномоторний літак у у Нешвіллі, штат Теннессі. В результаті аварії загинули п’ятеро осіб.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що диспетчери аеропорту імені Джона Тюна у Нешвіллі отримали повідомлення від пілота близько 19:40 за місцевим часом у понеділок про дозвіл на почадку через відмову двигуна та електроживлення у літаку.

Місцева поліція розповіла, що повітряне судно впало на східній смузі шосе біля з’їзду Шарлотта Пайк.

Наразі правоохоронці намагаються визначити, звідки вилетів літак.

У пожежній службі повідомили, що літак вибухнув від удару."Зіткнення було катастрофічним і не залишило жодного живого (пасажира – ред.)", – зазначили рятувальники.