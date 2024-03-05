Бельгія за півроку вислала з країни десятки російських шпигунів

Голова бельгійського уряду Александр де Кроо заявив, що за останніх шість місяців з країни депортували кілька десятків російських шпигунів. Як повідомляє видання The Brussels Times, мова про "осіб, які прикидалися дипломатами".

Прем'єр-міністр вважає, що Росія здійснює атаки проти Бельгії у різний спосіб, зокрема шляхом "розхитування демократії". Йдеться про численні кампанії з дезінформації.

Також під загрозою цифрове середовище країни. "Наші сайти перетворюються на ціль для російських хакерів вже за кілька годин після того, як ми висловлюємо позицію проти Росії", - поскажився де Кроо.