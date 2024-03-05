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Українська влада передала розробникам Telegram список "проблемних" каналів

У компанії вважають, що користуватися їхнім месенджером для українців цілком безпечно. 

Українська влада передала розробникам Telegram список "проблемних" каналів
Фото: EPA\UPG

Українські урядовці склали перелік потенційно небезпених Telegram-каналів, який передали компанії-розробнику мережі. Відповідну заяву вповноваженого представника Telegram Ремі Вонга цитує NV.

За його словами, компанія розпочала перевірку відповідності спільнот, зазначених у списку від української влади, правилам месенджера. Якщо виявлять порушення, то щодо контенту будуть вжиті "відповідні заходи".

Пан Вонг не уточнив, які саме канали потрапили до документа-скарги та яка українська владна установа надіслала Telegram цей список. Але зазначив, що українці можуть безпечно користуватися месенджером, пославшись на те, що додаток "створювався для захисту користувачів від російського стеження" і має просунутий надійний протокол шифрування.

  

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