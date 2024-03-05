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Британія хоче, щоб Німеччина надала Україні далекобійні ракети - навіть попри витік інформації Бундесверу

В офісі Ріші Сунака не зважають на інцидент і хочуть залучити Берлін до ракетної коаліції.

Британія хоче, щоб Німеччина надала Україні далекобійні ракети - навіть попри витік інформації Бундесверу
Олаф Шольц і Ріші Сунак
Фото: EPA/UPG

Британський уряд сподівається переконати Німеччину змінити рішення щодо поставок до України ракет Taurus. Перехоплена розмова офіцерів Бундесверу щодо цієї зброї, за твердженням джерел видання The Guardian, не стала для офіційного Лондона перепоною на цьому шляху. 

На відміну від багатьох інших партнерів Німеччини в НАТО, Сполучене Королівство не вдалося до публічної критики Берліна за витік інформації. На Даунінґ-стріт цей інцидент не вважають "чимось значним" і навіть переконані, що він доводить твердження про силу та ефективність ракет Taurus. 

Що ж до згадки у розмові британських військ на території України, то вона не має створювати резонансу, адже офіс Ріші Сунака підтверджував це офіційно. 

В британському уряді вважають країну лідером ракетної коаліції, адже саме вона першою ухвалила рішення про далекобійну зброю. Тож Лондон вбачає свою місію у подальшому розширенні цього напряму.

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