Британія хоче, щоб Німеччина надала Україні далекобійні ракети - навіть попри витік інформації Бундесверу

Британський уряд сподівається переконати Німеччину змінити рішення щодо поставок до України ракет Taurus. Перехоплена розмова офіцерів Бундесверу щодо цієї зброї, за твердженням джерел видання The Guardian, не стала для офіційного Лондона перепоною на цьому шляху.
На відміну від багатьох інших партнерів Німеччини в НАТО, Сполучене Королівство не вдалося до публічної критики Берліна за витік інформації. На Даунінґ-стріт цей інцидент не вважають "чимось значним" і навіть переконані, що він доводить твердження про силу та ефективність ракет Taurus.
Що ж до згадки у розмові британських військ на території України, то вона не має створювати резонансу, адже офіс Ріші Сунака підтверджував це офіційно.
В британському уряді вважають країну лідером ракетної коаліції, адже саме вона першою ухвалила рішення про далекобійну зброю. Тож Лондон вбачає свою місію у подальшому розширенні цього напряму.
- У розмові офіцерів Повітряних сил Німеччини, яку перехопили російські пропагандисти, йшлося про ймовірність знищення Кримського мосту ракетами Taurus.
- Міністертво оборони Німеччини офіційно підтвердило, що запис справжній.
- Інцидент у відомстві назвали частиною інформаційної війни Путіна.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц безліч разів повторював, що проти передачі Україні ракет Taurus.